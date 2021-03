Laurette, adevărul despre bărbatul care a bătut-o. Ce relație este între ei, de fapt

Laurette Atindehou a oferit amănunte despre noaptea nefastă din 9 martie. Întâlnirea periculoasă ar fi putut-o lăsa fără suflare, susține ea. „Dacă nu venea poliția, mă omora!” Modelul a oferit detalii despre bărbatul care era să-i facă felul.

Laurette, întâlnire periculoasă. Detalii despre relația cu bărbatul care a bătut-o

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”, spune Laurette după episodul terifiant trăit într-un hotel din Capitală, în noaptea de 9 martie. Ea ajunsese acolo un un afacerist de 43 de ani pe care l-ar fi cunoscut recent pe Internet. Ea susține că întâlnirea, care se preconiza a fi una romantică, s-a sfârșit cu o tentativă de viol, urmată de o bătaie soră cu moartea.

Individul acuzat are o altă variantă. El le-a spus anchetatorilor că ar fi plătit-o pe mulatră pentru o noapte de amor, dar ea, nemulțumită de câți bani i-a dat, inițial fiindu-i promisă o sumă mai mare, ar fi vrut să îi smulgă borseta în care avea 5.000 de euro.

Modelul a povestit că bărbatul, care s-a dat drept afacerist din industria lemnului, o abordase întâi pe rețelele de socializare, în urmă cu două luni. S-au tachinat în mediul virtual, până când el a pus piciorul în prag și i-a propus să se vadă față în față.

„El a insistat să îmi facă un cadou de Ziua Femeii”

„Despre cum am ajuns eu acolo este mai puțin relevant. Eu îl cunoșteam de mai mult timp, el a insistat la mine în mai multe rânduri. M-am întâlnit cu el cu o seară înainte și părea un domn destul de ok. Eram la limită. Dacă două minute întârzia Poliția, astăzi eram moartă. Am ripostat apărându-mă. Orice femeie ar fi făcut la fel. Am luptat cu el să nu mă omoare”, a povestit Laurette pentru Antena 3.

În ceea ce privește suma vehiculată contra serviciilor sale, ea spune: „Este exclus. S-a spus că eu m-aș fi dus acolo că să cer bani pentru anumite servicii. Eu am și înregistrarea pentru, că eu am avut un feeling și când m-am întâlnit cu el în seară precedentă am înregistrat toată discuția dintre mine și el timp de 1:20 cât am stat de vorba.

Și o să pun la dosar toată înregistrarea în care se vede clar că eu am refuzat categoric cadouri din partea lui. El a insistat să îmi facă un cadou de Ziua Femeii.. Și eu dețin această înregistrare, toată discuția dintre mine și el. Și nici pe departe nu există că eu aș fi acceptat așa ceva”.