Câți bani a primit Ștefania Ștefan de la Pro TV. Suma uriașă încasată pentru cele 18 săptămâni la Survivor All Stars

În urmă cu doi ani, Ștefania Ștefan făcea parte din concurenții sezonului 3 la Survivor România, fiind considerată una din cele mai bune, dar ghinionul ei a venit exact înainte de marea finală. Se pare că și de data asta nu a avut noroc, fiind eliminată la ultimul duel eliminatoriu. După eliminare, fanii au rămas dezamăgiți, dar au putut afla, totuși, și câți bani a primit Ștefania Ștefan de la Pro TV, fiind vorba de o sumă uriașă încasată pentru cele 18 săptămâni la Survivor All Stars.

În ultimul episod de Survivor All Stars tensiunile au ajuns la cote maxime, mai ales că a fost vorba de totul sau nimic în ultimul Duel Eliminatoriu. Cei doi nominalizați au fost Zanni și Ștefania Ștefan, care părea favorită în a merge mai departe în competiție.

Lupta dintre cei doi a fost una spectaculoasă, amândoi concurenții dând totul pentru a rămâne în competiție.

Deși este o eliminare șoc la Survivor All Stars , a doua oară, după eliminarea în ultima etapă înaintea finalei din 2022, fosta gimnastă în vârstă de 26 de ani se poate lăuda cu realizări importante în cadrul concursului, mai ales că în 2023 ocupa locul 6.

Din păcate, nici de data asta tânăra Ștefania nu a avut noroc, la finalul duelului fiind cea eliminată. Ștefania Ștefan ajungea în acest tur eliminatoriu, după ce coechipierul ei, TJ Miles, o nominaliza, astfel că a fost nevoită să lupte până la capăt.

„Vreau să le mulțumesc tuturor că au fost reali, au fost loiali, au fost prieteni. Am demonstrat ceea ce am vrut eu să demonstrez! Am vrut să demonstrez că și o femeie e șmecheră și poate!

Ca femeie, am reușit să fiu tare, să fiu agilă, îndemânatică. Consider că am coroana, domnul Dan!”, a spus Ștefania Ștefan, după eliminare.