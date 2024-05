TJ Miles și Zanni, schimb de replici la Survivor All Stars, 14 mai 2024. Nu au mai ținut cont de camere

Apropierea de Marea Finală de la Survivor All Stars îi determină pe unii concurenți să fie mai nervoși ca niciodată! Reîntors din exil în competiție, Zannidache a stârnit temeri, nesiguranțe și multe controverse. În plus, până și colegii care îl considerau prieten și aliat în trecut, acum au schimb de replici aprinse cu el. Unul dintre ei este chiar TJ Miles, care l-a și eliminat inițial, ca mai apoi să îl primească în camp alături de ceilalți rămași.

TJ Miles și Zanni, discuție dură la Survivor All Stars

TJ Miles: „Nu îmi aduc aminte, poate nu am auzit bine! Ai zis numele meu?”

Zanni: „Așa am zis!”

TJ Miles: „A, deci crezi că am fost fake (trad. rom. – fals) cu tine? Bă, ești ok? Ești bine, Zanni?”.

La testimoniale, TJ Miles a rămas ferm pe poziția declarată și față în față: „Eu știu că cei din baracă mi-au dat dreptate. Și Războinicii mi-au dat dreptate pentru că m-au văzut!”

Și când a fost pe Insula Exilului, Zanni a avut plângeri la adresa lui TJ Miles: „L-am văzut pe TJ destul de nemulțumit de faptul că Ștefania a plâns pentru mine. De ce să fii, vărul meu, nemulțumit!? De ce să nu înțelegi că am fost eu, Ana, Ștefi și abia după ai fost și tu. Cum poți să îmi întrebi tovarășele, surorile, de ce plâng pentru mine. (…) TJ a încercat să mi le ia pe fete, să rămână el cu ele. (…) Spunea că suntem frați. Un frate se comportă ca un frate”.

Ștefania Stănilă a plecat acasă cu 51.000 de euro

Săptămâna trecută, Ștefania Stănilă a fost eliminată de la Survivor All Stars: „Am emoții și nu pot să cred ce se întâmplă în momentul ăsta. Am vrut să rămân, dar eram conștientă că o să vină pentru că a fost o perioadă destul de dificilă pentru noi, faimoșii, și era evident că unul dintre noi o să plece acasă. Cred că TJ are o misiune destul de grea, dar nu imposibilă. Am mare încredere în el. TJ, ești ultimul faimos, ne bazăm pe tine, avem încredere în tine”.

Pentru cele 17 săptămâni de concurs, Ștefania Stănilă a primit 51.000 de euro.