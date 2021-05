Câți bani a primit soția lui Bill Gates după divorț. Suma este absolut fabuloasă

Divorțul dintre Bill și Melinda Gates a luat o lume întreagă prin surprindere. Cei doi, ce au fost împreună timp de 27 de ani, au decis să meargă pe drumuri separate, iar despărțirea dintre ei va fi una foarte costisitoare. Totuși, soția miliardarului se poate declara o femeie fericită, căci deja a primit o sumă de bani uriașă de la fostul partener.

Chiar dacă au anunțat în urmă cu puțin timp că vor divorța, Bill Gates deja i-a transferat fostei soții o sumă colosală de bani. Despărțirea dintre ei va fi una dintre cele mai scumpe din întreaga lume, fiind depășiți doar de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și MacKenzie Scott, fosta lui soție.

Prin Cascade Investment, o companie fondată de miliardar, Bill Gates i-a transferat acțiuni în valoare de 1,8 miliarde de dolari fostei soții, Melinda Gates. Această decizie a fost făcută de miliardar la doar o zi după ce el și fosta parteneră au anunțat că vor divorța. Averea celor doi se ridică la 145,4 miliarde de dolari, potrivit indexului Bloomberg Billionaires.

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, s-a căsătorit cu Melinda Gates în Hawaii în 1994, dar iată că relația lor, considerată de multă lume foarte solidă, a fost sortită eșecului. Totuși, există câteva detalii pe care nu mulți le cunosc despre divorțul celor doi. În documentele depuse în instanță se arată că Melinda, ce și-a descris mariajul ca fiind ‘iremediabil destrămat’, nu își va schimba numele.

Bill și Melinda Gates au împreună 3 copii, anume Phoebe, în vârstă de 18 de ani, Rory, în vârstă de 21 de ani și Jennifer, în vârstă de 25 de ani. Deși povestea lor de dragoste a ajuns la final, cei doi au anunțat că vor lucra împreună în continuare pentru fundația lor caritabilă, numită Bill & Melinda Gates. Aceștia au dezvăluit că au decis să își spună adio pe Twitter prin postări identice în care au cerut confidențialitate și spațiu.

„După o mulțime de gânduri și multă muncă în relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsătoriei noastre. Am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în toată lumea pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă. Cerem spațiu și confidențialitate pentru familia noastră, pe măsură ce începem călătoria în această nouă viață”, au scris ei.