Câți bani a luat Roxana Condurache pentru rolul din Teambuilding. Suma este umilitoare pentru un actor cu renume mondial EXCLUSIV

Roxana Condurache, actrița din „Teambuilding”, producție cinematografică care a înregistrat vânzări record de bilete, ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre problemele financiare ale artiștilor români, despre onorariile rușinoase primite pentru un rol. Ca să nu mai ducă grija zilei de mâine, Roxana s-a reprofilat, concentrându-se pe activitatea de pe rețelele sociale. Câți bani a luat Roxana Condurache pentru rolul din Team Building.

Actrița Roxana Condurache ne-a vorbit despre stadiul cinematografiei românești, despre producția Teambuilding, care a readus-o în prim-plan, după o lungă pauză artistică:

Ea recunoaște că este foarte greu să prinzi un rol și că adesea a ratat probele, la casting.

„Mi s-a întâmplat de multe ori să nu iau roluri, pentru că, de fapt, asta înseamnă viața de actor. Înseamnă să mergi mereu, din 100 de roluri poate iei doar 5. Șansele să iei sunt foarte mici, având în vedere cât de puține filme se fac în România. Câte se fac? 10, 20, hai, să zic 50, într-un an! În fiecare an, în București sunt cel puțin trei facultăți de actorie, de unde ies actori noi și mai sunt și din alte orașe. Și atunci nu avem cum fiecare actor să prindem un rol, din păcate. De obicei, sunt cam aceiași actori care joacă în filme, și ușor-ușor își fac loc și alții, cum îmi fac și eu”, ne-a mai declarat Roxana Condurache, exclusiv pentru Playtech Știri.

Actrița filmează în această perioadă pentru o nouă peliculă, în regia lui Petre Năstase:

Știți însă ce sumă am primit, de Crăciun, de la CREDIDAM? 11 lei. Nu știu pentru câte filme, nu le-am numărat, dar cu siguranță partea mea din sumă sigur nu făcea 11 lei. Mi-au venit direct în cont. Le-aș spune: V-aș ruga să nu-mi mai trimiteți. Mai mult mă enervez și mai mult m-ar costa să merg la psiholog ca să mă tratez de nervii pe care mi-i fac cei de la CREDIDAM. Am primit cât 10 eugenii? Ar fi bine și 10”.

Actrița ne-a precizat că refuză să mai meargă la casting pentru reclame, unde cu greu prindea un contract, fiind mai degrabă o pierdere de vreme:

Roxana Condurache ne-a vorbit și despre șansele actorilor români, la Hollywood, la Premiile Oscar:

„Avem valori, păcat că nu au reușit să meargă mai departe. Consider că avem extrem de mulți actori în România, este ceva incredibil și extrem de puține șanse. Nu știm însă dacă ei își doresc să ajungă acolo, la Hollywood. Este adevărat că nu pronunțăm foarte bine engleza, avem un accent, da, poate că, dacă am studia extrem de mult, am reuși să scăpăm de el, pentru un anumit rol, să îl ștergem. De aceea, dacă vom primi un rol, un rol de emigrant, cum și eu am jucat o fată din Ucraina, care era traficată, cam acestea sunt rolurile. Este un număr limitat de roluri, pe care le putem juca acolo. Dar câte astfel de roluri sunt în America sau la Hollywood, și să fie nominalizate la Oscar? Sunt foarte limitate locurile, de asta ajungem și noi greu. Dar și alte țări și-ar dori să ajungă acolo”.