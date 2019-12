Câți bani a încasat Alexandru Comerzan, câștigătorul Chefi la Cuțite, sezon 7

După cele trei probe de foc, trei provocări culinare diferite prin care cei nouă semifinaliști au trecut în ediția de luni, azi, de la 20:00, seara a început cu verdictul mult așteptat. Telespectatorii Antena 1 vor au aflat care sunt numele celor trei finaliști ai sezonului 7, care s-au duelat în cea mai grea probă de gătit de până acum. Diferențierea între semifinaliști și finaliști s-a făcut pe baza punctajului obținut în urma probelor de luni seară, iar această diferență nu a fost una mare, căci, după cum au mărturisit și chefii, sezonul 7 este sezonul farfuriilor spectaculoase.

În exclusivitate pentru TVMania, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au dezvăluit cum a fost finala acestui sezon pentru ei:

Cătălin Scărlătescu crede că cifrele norocoase din viața sa i-au adus noroc în emisiunea din această seară:

„Eu am intrat în acest sezon cu o energie diferită. Pentru mine, atât audițiile, battle-urile cât și finala au fost speciale, iar sezonul se va sfârși apoteotic. Telespectatorii vor vedea curând. Spun asta pentru că eu sunt născut în luna a 7-a, în anul 1971, la 7 dimineața, deci pentru mine această cifră are o rezonanță aparte”.

Iar, Sorin Bontea a sperat ca seara finalei să fie colorată în cea a echipei sale, verde:

„Sezonul 7 a fost unul cu totul și cu totul special, per total! În primul rând, anul acesta ne-am mărit familia, adică am fost nevoiți să alegem un om în plus în echipă, iar în al doilea rând, am stabilit de comun acord regula conform căreia cuțitele de aur nu pot fi furate cu amuleta de schimb. De-a lungul battle-urilor am trăit un carusel de emoții în platou, dar am avut mereu încredere în echipa mea că va reuși. Mi-am ales niște bucătari talentați, plini de viață, așa cum o fac de obicei, și mi-am dorit ca seara finalei să fie colorată în verde.”