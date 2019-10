Câți bani a dat, de fapt, Gigi Becali la nunta fiicei sale. A spus adevărul despre darul uriaș

Câți bani a dat, de fapt, Gigi Becali la nunta Teodorei, fiica sa cea mare din cele trei, cu tânărul afacerist Mihai Mincu.

Teodora, fiica cea mare din cele trei a lui Gigi Becali, s-a măritat, sâmbătă, 12 octombrie, cu alesul inimii ei, afaceristul Mihai Mincu. Invitații au petrecut până în zori, latifundiarul a dansat ca în zilele bune și a plâns de emoție când fata a ținut un discurs în care le mulțumea părinților Gigi și Luminița pentru viața frumoasă și educația pe care a primit-o. Evenimentul a fost marcat de un moment care a devenit viral pe internet, în care patronul clubului FCSB împărțea bani ospătarilor pentru că au făcut o treabă ca la carte.

Evenimentul este acum doar o amintire frumoasă, în urma căruia s-au făcut calcule, pentru a potoli curiozitatea unor oameni. Deși în presă s-au vehiculat sume exorbitante, latifundiarul din Pipera a elucidat acum misterul.

„Nu am dat nici un milion de euro! Nu trebuie să le dau eu bani la copii, cum să-i dau eu un milion, toată averea e a fetelor mele, împărţită! Păi, eu pentru cine am făcut avere? Să o iau la groapă eu? Dacă vor moşteni tot ce am, pentru ce să le dau un milion de euro… daca toţi banii sunt ai lor, ele să îmi dea mie”, a concis Gigi.