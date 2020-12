Câți bani a dat Cătălin Scărlătescu pentru operația estetică. Comparativ cu salariul lui, e fix mărunțiș!

Cătălin Scărlătescu are mare grijă la imaginea sa, iar recent a decis să intervină estetic în zona feței. Câți bani a scos din buzunar pentru modificarea aceasta? E vorba de o sumă minoră, în comparație cu cât câștigă celebrul bucătar.

Cătălin Scărlătescu este mai mereu în atenția publicului, motiv pentru care se ocupă de imaginea sa. Ajuns la vârsta de 48 de ani, celebrul bucătar e pus pe schimbări. În 2017 a reușit să slăbească aproape 50 de kilograme, iar acum și-a făcut o intervenție estetică. Mai exact, e vorba despre o blefaroplastie, adică îndepărtarea excesului pielii din jurul ochilor. Luna aceasta, vedeta a vizitat cabinetul medicului Elena Martin, alături de care a decis că o astfel de modificare e necesară și potrivită pentru el.

Acestea fiind zise, Scărlătescu a strâns din dinți și a urcat pe masa de operație în speranța că va pleca de la instituția medicală un alt om. Procedura a durat o oră, timp în care i s-a administrat o anestezie locală și i s-a îndepărtat cu ajutorul bisturiului pielea în exces. Vindecarea a durat o săptămână, dar rezultatele au fost pe măsură. Chef-ul de la Antena 1 are acum un chip vizibil întinerit care i-a șters câțiva ani, intervenție care a costat aproximativ 10.000 de euro.

„Aveam glicemia 295 și mă duceam spre cimitir. Acuma am luat-o spre club. Eram obligat să slăbesc. Asta ca să pot să mai gătesc în viața asta. Mănânc absolut orice, dar cantități foarte mici. Până acum nu încăpeam în haine. Acum, mai nou, încap în haine. Eu am mai slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit, pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea… Sunt mai ușor cu 48 de kilograme, am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport. Am întinerit”

Cătălin Scărlătescu