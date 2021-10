Câți bani a dat Alex Bodi pe ultima mașină. Suma e aiuritoare, costă cât 10 apartamente în București

Câți bani a dat Alex Bodi pe ultima achiziție? Acesta nu a putut rezista și și-a mai cumpărat un bolid de lux. Bărbatul a scos o sumă mare din buzunare pentru a-și face pe plac.

Alex Bodi nu se uită la bani când vine vorba despre plăcerile sale. Deși mulți ar spune că marea lui pasiune e reprezentată de sexul frumos, nu este așa. Acesta este un iubitor al mașinilor de lux pentru care cheltuiește constant sume uriașe.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a adăugat o nouă bijuterie colecției sale impresionante de vehicule. Concret, este vorba despre un Rolls Royce Cullinan customizat care costă în jur de 560.000 de euro. Dotările au fost realizate exact după placul său.

Întrebat despre noua achiziție, Bodi a spus că s-a implicat și în micile detalii. Acesta a susținut că este un proiect special tocmai pentru că a configurat vehiculul de la zero și a modificat tot ceea ce a vrut.

Bărbatul susține că nu poate să se plictisească de o mașină, doar că există diferențe între experiențele la volanul acestora. El a mai subliniat că cea mai mare sumă scoasă din buzunar pentru o bijuterie pe patru roți a fost în urmă cu doi ani pe când își cumpărase un Lamborghini Aventador SV.

„E mai mult un proiect în care m-am implicat. Am configurat-o de la zero, am modificat-o și am adus-o pe comanda pentru un prieten de-al meu! Într-adevăr, este o bijuterie!!

Cred că un bărbat nu poate spune că se plictisește de o mașină, doar că există diferențe între ele și sunt experiențe diferite când conduci. Cred că Lamborghini Aventador SV, achiziționat în urmă cu doi ani. A fost o “feblețe” a mea”, a detaliat vedeta.