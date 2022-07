Câți bani a cheltuit Otilia Bilionera în procesul cu fostul manager: ‘Iau pastile’ EXCLUSIV

Otilia Bilionera se află în proces cu fostul său impresar, Ionuț Bejenariu, pe care îl acuză că nu i-a dat banii care i se cuveneau din tot ceea ce înseamnă youtube, spotify. Artista susține că a cheltuit 8000 de euro de când a început procesul și că a avut nevoie de consiliere psihologică.

După neregulile descoperite în urma colaborării cu fostul manager, Otilia Bilionera și-a luat măsuri de siguranță, pentru a preîntâmpina alte probleme.

“Sunt semnată cu Roton Music acum, am încredere în ei, mă și ajută în procesul pe care îl am cu fostul manager. Bine, am fost cu un avocat la semnarea contractului. Știi cum e, când te arzi, sufli și în iaurt. De data asta, contractul a fost făcut în favoarea mea, totul este ok, transparent, nu îmi fac griji”, ne-a mărturisit ea.