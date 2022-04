Otilia Bilionera a luat decizia categorică după Survivor 2022. Ce probleme de sănătate are și acum

Otilia Brumă, cunoscută publicului român drept Otilia Bilionera, a făcut parte din al doilea sezon Survivor România, însă mărturisește că, după experiența competiției din Republica Dominicană, șatena s-a schimbat radical. Ce hotărâre surprinzătoare a luat.

Otilia Bilionera a avut mult de tras, pe parte medicală, după ce s-a întors de la Survivor România 2022, susținând că nu s-ar mai aventura într-un asemenea proiect de televiziune, în viitorul apropiat.

Frumoasa artistă mărturisește că, deși a fost experiența vieții sale de până acum, faptul că a dobândit anumite probleme de sănătate în junglă a convins-o să nu mai participe, pe viitor, la astfel de reality show-uri.

În afară de infecţia urinară cu care, practic, am plecat în competiţie, acolo m-am ales cu ulcer de la antibioticele luate pe stomacul gol şi cu ceva probleme cu ovarele din cauza frigului pe care îl înduram în timpul nopţii.”, a declarat Otilia Bilionera, în exclusivitate pentru click.ro .

„Eu încă mă refac. Nu știu cum am putut să mă îmbolnăvesc atât de urât. Dar îmi revin. Sunt din ce în ce mai bine. Țin regim, iau tratament. Nu mă mai doare stomacul atât de tare. Nu mai am grețurile alea. E spre bine. Sunt acasă și pot să mă îngrijesc corespunzător.

Pentru că se bucură de un succes imens pe piața muzicală, Otilia Bilionera vrea să dea lovitura cu noua ei melorie, Lucky nr. 7, pe care a lansat-o recent pe Youtube.

„Am lansat videoclipul piesei „Lucky No.7” si mă bucur din suflet să cânt această piesă compusă de Sasha Lopez împreună cu Johnny și Iraida, în studiourile Mattman Music.

Sper ca Lucky No.7 să fie și pe placul vostru, să o dați cât mai tare în difuzoare și să ne distrăm împreună.

Urmează multe piese, voi lansa piese în română. Lucrăm, la studio, aproape săptămânal la Roton Music. Avem mulți compozitori și nu colaborez cu cineva anume.

Și piesa „Nights In Marrakesh” nu era pentru mine, dar am stresat-o pe managera mea, i-a ieșit peri albi, „Vreau piesa!”. Am simțit că e pentru mine. Drept dovadă, a ieșit foarte bine.

Videoclipul a fost filmat înainte de a pleca la „Survivor”, și, am avut și multe concerte înainte de a pleca. Din cauza concertelor, m-am îmbolnăvit. Am făcut o cistită.

Când am ajuns acolo, doctorul mi-a zis: „Ce să-ți facem? Hai să începem cu antibioticul”. Am luat antibiotice pe stomacul gol, de multe ori.”, a completat cântăreața pentru sursa citată.