Lovitura de grație pentru Otilia Bilionera?! Război total cu fostul impresar, la ce s-a ajuns

Otilia Bilionera trece prin momente grele. Celebra cântăreață ar putea să piardă ceva foarte important pentru cariera sa. Fosta concurentă de la emisiunea ,,Survivor România” se luptă în continuare cu fostul impresar. Bărbatul ar putea să îi strice întreaga imagine. ,,Piesele mele se încărcau pe canalul lui de YouTube, aveam și eu un canal, dar pe care mi l-a șters în momentul în care s-a reziliat contractul”, a menționat vedeta.

Otilia Bilionera a devenit cunoscută la nivel internațional, dar în ciuda faptului că piesele ei se aud la radio nu se poate bucura. Fosta concurentă de la emisiunea ,,Survivor România” a susținut că nu a încasat bani proveniți din mediul online, iar acum este la un pas să își piardă porecla ce i-a adus celebritatea.

Mai exact, bruneta și fostul impresar sunt la cuțite și se pare că adevărul se va afla în instanță. Artista a aflat chiar în perioada pandemiei că nu se va putea bucura nici măcar de un leu din piesele care se aud la radiourile din mai multe țări. Mai mult decât atât, ea riscă să fie dată în judecată de către fostul manager care susține că și numele vedetei este tot marca lui.

Otilia a povestit clipele delicate prin care trece acum. Bărbatul cu care a lucrat cândva nu își respectă obligațiile contractuale și vine cu acuzații foarte dure la adresa solistei. Cea din urmă se simte depășită de situație și vrea doar să rezolve aceste probleme pentru a-și putea continua activitatea în liniște.

„Nu îmi veneau bani de nicăieri. Piesele mele se încărcau pe canalul lui de YouTube, aveam și eu un canal, dar pe care mi l-a șters în momentul în care s-a reziliat contractul. Eu și în momentul de față am un milion de ascultători pe Spotify, dar nu iau nici măcar un leu. Cred că el a considerat că totul i se cuvine lui, că el m-a făcut pe mine. Într-adevăr am avut ajutorul lui, dar și eu am avut meritul meu”, a povestit Otilia la Acces Direct.

„Eu mi-am înregistrat numele Otilia Bilionera la OSIM, iar acum 2 luni m-am trezit cu un proces pe cap, iar el m-a dat în judecată pentru numele Otilia Bilionera spunând că el are drept de autor pe numele de Bilionera. Probabil e ca un fel de răzbunare”, a declarat artista.