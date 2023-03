Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea, după ce s-a calificat în sferturi la Indian Wells. Jucătoarea din România a explicat care este secretul succesului din meciul cu Caroline Garcia – VIDEO

Sorana Cîrstea își continuă prestațiile excelente de la Indian Wells. A câștigat în trei seturi meciul cu Caroline Garcia și s-a calificat în sferturile turneului unde o va înfrunta pe Iga Swiatek, liderul clasamentului profesionist. Jucătoarea din România este convinsă că prestațiile bune din ultima vreme i se datorează antrenorului Thomas Johansson. A transmis acest mesaj și în interviul de pe teren, de la finalul partidei.

Sorana Cîrstea traversează pe o perioadă de vis. A învins-o pe Caroline Garcia, locul 5 WTA) la Indian Wells și s-a calificat în sferturi, după patru partide în care nu a cedat decât un set. Jucătoarea din România și-a asigurat un cec de 184.465 dolari, dar și 215 puncte în clasamentul WTA, înaintea meciului cu Iga Swiatek, liderul tenisului feminin.

Here is Sorana Cirstea’s on-court interview after defeating Caroline Garcia to make her 1st ever Indian Wells QF. pic.twitter.com/P2e1oBbVy3

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 15, 2023