Câți bani a câștigat fiul lui Carmen Tănase la expoziția de pictură. Suma este destul de mare EXCLUSIV

Actrița abia mai poate vorbi după spectacolul avut ieri, la Târgoviște. Chiar și așa, aceasta a filmat astăzi pentru noul serial în care va juca. Tot azi, în cursul serii, va urca din nou pe scenă. Carmen Tănase a mărturisit pentru impact.ro că nu-și permite nicio pauză vocală, date fiind angajamentele pe care le are. În același interviu aflăm și câți bani a câștigat fiul lui Carmen Tănase la expoziția de pictură. Vedeta spune că suma este destul de mare.

În timp ce multe dintre colegele sale se pregătesc de o meritată vacanță, Carmen Tănase nu-și poate permite să-și ia măcar câteva zile de concediu. Actrița are spectacole și în luna august. În cursul zilei de ieri, a jucat în „Gaițele”, la Târgoviște, de unde s-a întors foarte răgușită.

Aceasta a mărturisit în exclusivitate pentru Impact.ro că nu dă semne de răceală și totul este probabil, din cauza faptului, că a vorbit prea tare. Chiar și așa, aceasta a filmat astăzi pentru noul serial în care va juca, iar în cursul serii va urca din nou pe scenă, motiv pentru care nu-și permite nicio pauză vocală, date fiind angajamentele pe care le are.

Nu am timp însă de refacere, am acum și filmare și spectacol”, a declarat Carmen Tănase pentru impact.ro.

„Abia mai pot vorbi. Am avut spectacol aseară, Gaițele, la Târgoviște, și probabil am vorbit mai tare, că de răcit nu am răcit.

Actrița ne-a mai spus că nu-și permite să plece în vreun concediu, întrucât are spectacole chiar și-n luna august, pe lângă faptul că fimează pentru un nou serial tv, unde va juca alături de George Mihăiță și George Ivașcu.

„Am fost plecată și la Paris și la Bruxelles, ne iubește lumea, românii de acolo sunt foarte lipicioși, le e dor de casă. Dar fiecare își face viața unde crede.

Deocamdată nu se mai poate merge nicăieri. În concediu nu am timp să merg, de doi ani nu am mai fost plecată. Am spectacole și-n iulie, și-n august, am și la mare, dar la Constanța”, ne-a mai spus aceasta.