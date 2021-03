Câți bani a câștigat Dorian Popa cu Cheluțul. Suma este incredibilă

Se știe că Dorain Popa încasează sume fabuloase din domeniul online, dar nici câinele său, Cheluțu, nu e mai prejos. Iată câți bani a produs patrupedul.

Dorian Popa, actor, cântăreț și vlogger se poate lăuda cu un patruped extrem de valoros. Acesta a povestit într-un podcast că Cheluțul său a reușit să câștige până acum suma de 150.000 de euro. Cheluțu este tratat regește însă de câtre Dorian Popa și iubita sa, o spune chiar Dorian Popa, care a mai dezvăluit cât de scump este, de altfel, halatul pe care îl poartă acesta. Dorian Popa a spus că se teme chiar să nu-i fie furat câinele, așa cum a pățit Lady Gaga.

Cât despre banii care îi intră lunar în conturi, domnul Hâtz, că încasează în jur de 40.000 de euro pe lună. Mai precis, 10-15.000 de euro din Instagram și în jur de 20-25.000 de euro din vlogg-urile de pe canalul său de YouTube. Cert este că Dorian Popa se numără printre cei mai bine cotați artiști din România.

Se știe că acum este celebru și că este bine plătit, dar viața sa nu a fost lipsită de greutăți. L-a marcat profund divorțul părinților lui, pe când avea doar 16 ani și nu a putut niciodată să-și ierte tatăl. Iar când a aflat că părintele lui s-a stins din viață, artistul nu a putut să meargă la înmormântare.

Odată cu apariția lui în “Pariu cu viața” Dorian Popa a devenit cunoscut. Atunci artistul a primit mesaj de la tatăl său, după ani mulți de tăcere.

“Mi-a dat un mesaj după mulți ani, dar când știu cât rău i-a făcut mamei mele, câte tone de lacrimi a vărsat mama din cauza lui. Mi-a dat un mesaj când am ajuns celebru și mi-a zis doar atât: felicitări! Dacă mesajul începea cu “îmi pare rau” era altceva! Nu am putut să-i răspund la acel mesaj. Era cu un an înainte să moară. Nu am mers la el la înmormântare. Nu-mi pare rău, poate mulți o să mă judece. Pur și simplu nu pot să-l iert”, a mai povestit vloggerul.