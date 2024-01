Câți bani a câștigat Dan Negru în 2023. Suma uriașă pe care a obținut-o lunar

Este unul dintre cei mai carismatici și de succes oameni de televiziune, dar puțini știu câți bani are, de fapt, Dan Negru. Veniturile sale au fost mereu un subiect tabu. Suma câștigată de prezentator nu este deloc mică. Fiind un veteran pe micile ecrane, Dan Negru a adunat o avere considerabilă din meseria pe care o face. În plus, el are și o afacere, pe lângă colaborările cu Kanal D și televiziuni din Republica Moldova.

Cât câștigă Dan Negru

Pe lângă activitatea sa remarcabilă la Kanal D și televiziunile din Republica Moldova, Dan Negru administrează o afacere în showbiz – D.N.C. Impact, axată pe activități de interpretare artistică și spectacole.

Cu o cifră de afaceri de peste 2,18 milioane de lei anul trecut (aproximativ 440.000 de euro), compania demonstrează succesul și implicarea activă a lui Negru în lumea spectacolului.

Conform datelor oficiale ale Ministerului de Finanțe, vedeta raportează un profit net de peste 1,63 milioane de lei, adică în jur de 330.000 de euro (aproximativ 30.000 de euro lunar), conform Fanatik.ro.

Cu toate acestea, câștigurile sale nu se opresc aici. Conform mihaivasilescublog.ro, Negru încasează cel puțin un dolar la mia de vizualizări pentru conținutul său de pe Facebook și Instagram. Se pare că în ultimele șase săptămâni, vedeta a câștigat cel puțin 15.800 de dolari din aceste platforme.

De altfel, el are și o afacere în imobiliare, iar în 2022 încasa din ea aproximativ 70.000 de euro.

În plus, prezentatorul de la Kanal D a vorbit recent despre o posibilă candidatură pentru funcția de primar al Timișoarei.

Dan Negru a mărturisit că trei formațiuni politice importante i-au făcut această propunere, însă el rămâne rezervat:

„În viața vieților mele nu o să candidez, nu o să mă bag. Nu mă interesează, nici nu stau la discuții.”

Dan Negru și viața politică

Omul de televiziune s-a remarcat în ultimii ani drept activist civic pe rețelele sociale. El atrage atenția autorităților locale, se implică activ în comunitate și taxează fiecare greșeală pe care guvernanții o fac.

El a vorbit despre cum vedetele și oamenii care dețin mijloacele necesare ar trebui să se folosească de notorietate pentru a repara lucrurile din România.

„Rețelele de socializare îți permit să-ți arăți propriile idei. Înainte, eu, dacă aveam o idee, trebuia să treacă prin mai multe filtre, cenzuri. Nu mai e problema asta. Social media îți dă posibilitatea să scrii ce vrei, unde vrei, fără filtre. Eu am o dezamăgire față de unii colegi care postează cum stau la cafeluțe, având sute de mii de followeri, în loc să se folosească de notorietate pentru a repara lucrurile din țara asta. Și se poate. Eu am schimbat o plăcuță ruginită în Timișoara, cu numele lui Johhny Weissmuller, am tuns iarba în Timișoara după postările mele”, a spus Negru pentru adevărul.ro.

El a vorbit pe larg și despre propunerile pe care le-a primit din partea partidelor de a candida la Primăria Timișoara.