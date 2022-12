Câți bani a câștigat Andreea Esca în ultimul an, doar din afaceri. Suma este colosală fără salariul de la Pro TV

Andreea Esca este una din cele mai cunoscute și iubite știriste din România. Aceasta se pare că se bucură și de o cifră fabuloasă provenită din afaceri pe lângă cariera de succes care este deja cunoscută tuturor oamenilor de la noi. Vedeta a considerat să își înceapă un business în familie, așa că a pus bazele unui proiect alături de cei dragi. Câți bani a câștigat doar anul trecut datorită acestuia?

Câți bani a câștigat Andreea Esca anul trecut: sumă incredibilă

Majoritatea românilor se întreabă care este salariul Andreei Esca. Aceasta are o carieră impresionantă cu care să se mândrească și o familie deosebită. Îndrăgita știristă are însă și o afacere de care mai puțini știu.

Cu toate astea, fanii adevărați ai știristei cunosc faptul că ea deține mai multe firme alături de soțul său. Mai exact, cei doi soți au avut câștiguri de peste 1.3 milioane de lei în anul 2021, echivalentul a 260.000 de euro, arată site-ul oficial al Ministerului Finanțelor.

Îndrăgita prezentatoare are o firmă care îi poartă numele și care are ca obiect de lucru producția cinematografică, video și de programe de televiziune. Cu toate astea, societatea nu are niciun angajat, dar profitul pentru anul trecut a fost de 337.581 de lei, echivalentul a 67 de mii de euro. De asemenea, cu doi ani în urmă, firma a ieșit pe minus cu 39.000 de lei.

Pierderi

Mai mult decât atât, jurnalista și soțul ei sunt asociați la firmele Atelierul de Vise SRL și Oberwood SRL. Din păcate, prima compania a pierdut 57.000 de lei în 2021, lucru care s-a întâmplat și în 2020. În schimb, firma Oberwood, care oferă spații de cazare în Porumbacu de Sus din județul Sibiu, a adus un profit de 213.000 de lei, echivalentul a 42.600 de euro.

Andreea Esca este singurul acționar de la firma A List Magazine SRL, unde nu figurează niciun angajat. În anul 2021 profitul net al acesteia a fost de 529.877 de lei, adică aproximativ 100.000 de euro.

Soțul vedetei este asociat și el la alte trei firme. Una dintre aceste companii nu a avut nicio activitate, timp în care cele două au realizat un profit de 530.000 de lei. Mai exact, este vorba despre Pew Industrie SRL și Sonya Mod SA, iar cota soțului vedetei de la Pro TV a fost de aproape 270.000 de lei în 2021.

Ce spune fiica Andreei Esca despre salariul mamei sale?

Alexia Eram a vorbit recent despre salariul mamei sale care rămâne un mister pentru toți românii. Tânăra a subliniat că nici măcar ea nu știe câți bani primește vedeta în fiecare lună.