Câți anticorpi are dr. Monica Pop la două luni după ce s-a vindecat de covid. Vestea majoră pe care o dă românilor. Trebuie menționat că celebrul medic a avut o formă severă de coronavirus. De asemenea, medicul a spus că nu este vaccinată, întrucât suferă de o boală care nu îi permite vaccinarea.

În urmă cu aproximativ două luni, medicul oftalmolog Monica Pop a informat pe pagina sa de socializare că s-a infectat cu noul virus din China. Medicul preciza atunci că a avut dureri musculare foarte severe, dar și amețeli mari.

„Şi apa mă deranja. Mi-am revenit greu. Nu puteam să cobor nici măcar o scară. Eu nu am putut fi vaccinată pentru că am o boală mai severă, era contraindicat să fac vaccin, nu am făcut. Am luat toate măsurile şi nu s-a întâmplat nimic, până când acum două seri când mi-a fost foarte frig, aşa am început. A doua zi dimineaţă am fost imediat şi am făcut test, la amândoi era pozitiv. Au început nişte simptome, nu am crezut că boala asta poate fi atât de severă, dar nu la oricine, spre exemplu, soţul meu care a avut comorbidităţi severe nu a simțit nimic. A trecut peste COVID fără să aibă absolut nimic”, anunșa Monica Pop pe propria pagină socială.