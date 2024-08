Câți ani a muncit românul care are cea mai mare pensie după recalculare. Ce l-a ajutat să ajungă la suma de 100.000 de lei pe lună

Într-o societate „sănătoasă”, profesorii și medicii ar trebui să aibă salarii și, respectiv, pensii mari. Dar, conform ministrului Muncii, vorbim de un român care are acum cea mai mare pensie din România, și este fost bancher. Aceeași Simona Bucura-Oprescu avea să dezvăluie și câți ani a muncit românul care are cea mai mare pensie după recalculare, precum și ce l-a ajutat să ajungă la suma de 100.000 de lei pe lună.

Educația și Sănătatea, stâlpii unei societăți, și remunerațiile pe măsură

Manifestul comunist inițiat de Karl Marx și Friedrich Engels, deși utopic, avea câteva elemente sănătoase, dar ulterior distorsionate și pervertite în altceva. Aceste două elemente erau Educația și Sănătatea ca cei doi piloni importanți în dezvoltarea unei societăți, chiar și utopice, așa cum și-o imaginaseră cei doi teoreticieni ai socialismului științific.

În multe din statele lumii aceste principii existau deja, cu mult înainte de teoria celor doi, dar ulterior aveau să preia ideea celor doi și să o îmbunătățească.

Te-ai gândi că și România, acum un stat cu pretenții democratice, ar încerca să remedieze această problemă. Realitatea ne demonstrează cu totul altceva, iar acum putem vedea cu adevărat cât valorează acești doi piloni.

Un bancher are cea mai mare pensie după recalculare

La 1 ianuarie 2024, după multe polemici, dezbateri și promisiuni populiste cu iz electoral, intra în vigoare Legea Pensiilor, ulterior fiind publicate și normativele în baza cărora s-a introdus și noua formulă de calcul a pensiilor celor peste 5 milioane de români.

Printre acești peste 5 milioane se regăsesc profesorii și doctorii pensionari, oameni care au pus umărul la sănătatea societății românești. Politicienii, demagogii și politrucii promiteau celor două clase sociale atât salarii mai mari, dar și pensii pe măsură.

Acum, în schimb, un profesor are o pensie de 3.000 de lei, un doctor are poate ceva mai mult decât acesta, după decizia de recalculare, iar un bancher are o pensie de 100.000 de lei, iar ministrului Muncii nu i se pare deloc inechitabil, dimpotrivă, îl și laudă.

Ce l-a ajutat să ajungă la suma de 100.000 de lei pe lună

Deși inechitatea este una cât se poate de mare, având în vedere clasele sociale la care ne referim, Simona Bucura-Oprescu, nu numai că laudă pensionarul, dar și explică că acesta a muncit doar 18 ani, dar a avut contribuții mari.

Este logic să fie așa, având în vedere salariul lunar pe care acesta îl câștiga din postura de bancher, în raport cu salariile mici ale profesorilor și a doctorilor:

„Cea mai mare pensie este din sistemul public, este pe contributivitate. Este o pensie a unui asigurat care a lucrat în domeniul financiar-bancar, care are un stagiu de cotizare de 18 ani, dar cu contribuţii foarte mari. Are cea mai mare pensie din România fiindcă contribuţiile au fost foarte mari. În urma unei contribuţii substanţiale, are cea mai mare pensie din România, care e undeva în jurul a 100.000 RON, adică aproximativ 1 miliard de lei vechi”, a spus ministrul Muncii în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

Trăim într-o societate care ar trebui să aibe alte valori, dar realitatea ne demonstrează, încă odată, că una e să vorbim despre inechități și inegalități, și alta e să se pună în practică ceea ce se vorbește.

Sunt zeci, poate sute de mii de români a căror pensii au fost micșorate, ca urmare a noilor decizii de recalculare, dar ministrul Muncii laudă contribuția și pensia de 100.000 de lei a unui bancher care a lucrat în mediul privat, nu la stat.