Câți ani a împlinit Silvia Dumitrescu, de fapt: ”Pe tort am schimbat cifrele pentru că așa mă simt”

Pe data de 3 octombrie, Silvia Dumitrescu a împlinit o frumoasă vârstă și și-a serbat ziua de naștere într-un local din Capitală, unde au fost prezente mai multe persoane publice.

Silvia Dumitrescu a fost prezentă azi în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, unde a vorbit despre aniversarea sa. Ea a spus că se simte în cea mai bună formă, ca la 26 de ani.

”A fost foarte frumos la ziua mea, am început petrecerea cu o seară înainte la club, a fost ceva lume, s-a cântat, invitații mi-au cântat și ”Mulți ani traiască”. Toți cei care au venit în acea seară au fost persoane publice, am cântat cu Puiu Pascu la pian, cu Virgil Popescu la bas, a fost invitată și o parte dintre elevele mele.

Anul acesta, de ziua mea am primit multe flori și multe cadouri, dar totul a culminat cu faptul că pe Facebook au fost mulți colegi și prieteni care m-au felicitat. Mă simt fericită și împlinită. Pe tort am schimbat numerele, am scris 26, pentru că așa mă simt, ca la 26 de ani, deși vârsta mea este inversul acestui număr”, a spus artista Silvia Dumitrescu.