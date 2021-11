Câte zeci de mii de euro a dat Bianca Drăgușanu pe haine, în ultima lună. Îți iei casă de toți banii

Bianca Drăgușanu a luat foc după ce frumoasa vedetă a fost acuzată că s-ar fi îmbrăcat cu articole vestimentare fake. Controversatul designer nu s-a mai putut abține și s-a apărat împotriva criticilor, aducând dovezi. Ce avere dă Bianca pe haine.

Controversată, asumată, directă și excentrică, acestea sunt câteva dintre cuvintele pe care Bianca Drăgușanu le-ar folosi pentru a se autocaracteriza. Frumoasa blondină se apără în mediul online după ce a fost acuzată că s-ar fi îmbrăcat cu haine fake.

Cu toții știm că Bianca Drăgușanu are o situație materială extrem de bună, fosta prezentatoare TV fiind obișnuită cu un stil de viață luxos, bogat și opulent. În urma acuzațiilor care i-au fost aduse, diva a reacționat și a venit cu dovezi pentru a le arăta criticilor că ea cheltuie lunar o adevărată avere pentru a avea un look impecabil.

Potrivit celor de la Cancan, Bianca Drăgușanu ajunge să cheltuie și 40.000 de euro pe lună pe articole vestimentare de brand. Mai mult de atât, blondina a demonstrat acest lucru, făcând publice chitanțele comenzilor pe care le plasează online la unele dintre cele mai mari case de modă.

Oricum, fiecare crede ce vrea! Dar când eu știu ce am comandat. Am pe mail bonurile, am făcut filmulețe și le-am postat.”, a declarat Bianca Drăgușanu, exclusiv pentru sursa citată.

Bianca Drăgușanu a fost acuzată de faptul că și-ar fi comandat geaca de blugi de la Gucci, după ce cârcotașii din mediul online ar fi susținut că este fake. Iubita lui Gabi Bădălău a demonstrat ce a făcut, de fapt, cu respectiva comandă. Se pare că blondina a returnat articolul precedent și l-a înlocuit cu o măsură mai mare.

„Zilele trecute mi-am comandat o geacă de la Gucci, măsura 36, am filmat geaca, nu știu ce. Și am trimis-o înapoi! Îmi era mică măsura 36 și am făcut retur. Și-ți bagă banii în 14 zile. A fost 2.200 de euro. Și astăzi mi-a adus iar geaca, măsura 38 și am făcut iar video și am zis că e a doua geacă, același model.

Nu beau, nu fumez, nu am vicii! Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult de tot! Eu când știu că investesc în ceasuri, proprietăți și diamante, nu pot să accept să zică cineva așa ceva. E plăcerea mea să investesc în mine. Îmi fac cadouri în fiecare zi.”, a mai spus celebra blondină.