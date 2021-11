Bianca Drăgușanu, prinsă cu fake-urile din Turcia? Cum l-ar păcăli pe Gabi Bădălău

Fanii Biancăi Drăgușanu sunt surprinși de cele auzite recent. Aceasta ar fi fost prinsă cu fake-uri din Turcia. Cum a vrut să le dea peste nas cârcotașilor? Unii consideră că și-a săpat groapa singură.

Bianca Drăgușanu a fost demascată în mediul online. Vedeta este acuzată că s-ar îmbrăca din cap până în picioare în haine fake. Aceasta este cunoscută ca fiind una din iubitoarele brand-urilor, lucru care se vede în garderoba sa.

De asemenea, blondina este și imaginea multor site-uri pentru haine și pasionată de modă, mai cu seamă că are și propriul atelier cu rochii de mireasă. Dovezile că Bianca a purtat haine fake au ajuns pe la ochii tuturor.

Totul a început de pe Tik Tok, rețea de socializare unde a fost acuzată că poarte haine de brand care nu sunt originale. Concret, ar fi vorba despre piese vestimentare făcute în China sau Turcia care sunt vândute la un preț mai mic.

Pentru a demonstra cârcotașilor că își permite să poarte lucruri originale pentru care scoare sume mari din buzunare ea a postat facturile comenzile. Din păcate, fostei moderatoare i-a scăpat un mic detaliu care atestă faptul că produsele care apar în comanda ei sunt ulterior returnate.

Gabi Bădălău este bărbatul din viața sa care o răsfață cât e ziua de lungă. Acesta s-a oferit să-i ia ce crede că o va face fericită. Schema ar fi următoarea: Bianca vede anumite produse, i le arată iubitului care se înghesuie să i le cumpere, le comandă, ulterior diva le returnează pentru a primi banii înapoi. Pentru a fi acoperită, vedeta își cumpără aceleași produse, dar nu originale, conform cancan.ro.

„Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum e normal să am în jur doar oameni de succes.

Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi ani cu o casă de pariuri etc.

Eu nu câștig bani neapărat pentru că sunt frumoasă, eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul emisiunii ‘La Măruță’.