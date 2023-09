Câte tatuaje are Ramona Olaru, de fapt: ”Pare un număr extraordinar, dar toate sunt mici și aruncate așa pe corp” VIDEO EXCLUSIV

Ramona Olaru a avut parte de o vară bogată în călătorii. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Ramona Olaru ne-a spus că și-a făcut obiceiul, în ultimii ani, ca de ziua ei să mai adauge la colecția existentă de desene și mesaje de pe corp încă 7, ea fiind născută pe 7 iulie.

S-a răsfățat și și-a investit banii în vacanțe în Turcia, Mykonos, Ibiza, Capri, și-a sărbătorit ziua de naștere la Saint Tropez, unde s-a distrat pe cinste alături de prietenele ei.

Vedeta Antena 1 și-a făcut primul tatuaj în urmă cu aproximativ 10 ani. Nu e adepta inscripțiilor ostentative pe corp, așa că a optat pentru mesaje sau semne micuțe pe corp.

Prinsă cu atâtea deplasări, colega lui Răzvan și Dani a rămas restantă la capitolul tatuaje, dar nu pentru mult timp.

Playtech Știri: La ce vârstă ți-ai făcut primul tatuaj? Ce semnificație are?

PS: Treptat a crescut numărul lor. Câte ai în prezent?

PS: Care a fost cel mai dureros tatuaj și unde îl ai?

RO: Cred că cele de după urechi. Am numerele 07.07. Este data mea de naștere și am la amândouă.

PS: Dar cum a pornit treaba asta cu tatuajele?

Numai că anul ăsta am dat skip pentru că am fost super ocupată cu vacanțele și nu am avut timp să fac o programare să mă duc să mi le fac pe toate cele 7. Dar urmează și anul ăsta.

RO: Mi-au plăcut întotdeauna tatuajele, dar nu cele mari. Nu-mi place să văd atât de mare desen pe corpul meu și când le vedeam la ceilalți oameni mi se păreau foarte interesante și tot timpul am zis că vreau să am tatuaje mici.

PS: Ce semnificație au?

RO: Fiecare tatuaj are câte o semnificație sau după el mă ghidez, îmi dă o stare. Toate înseamnă câte ceva.

Am aici “Revel in chaos” – delectați-vă în haos, fiecare are haosul lui dacă e să o luăm așa. “Love never dies” – Dragostea nu moare niciodată pentru că sunt o romantică și o îndrăgostită tot timpul, aici este “Refuse to sink”, adică eu niciodată nu mă duc mai jos, eu doar sus, pentru că sus e mai bine tot timpul.

My superpower is “te pup tare”, “hakuna matata” – totul va fi bine. Am pe picioare niște palmieri, niște sun, sand, beach, toate cele care îmi plac și la fel mai sunt câteva texte. Mai am un soare pe spate, mai am o lună pe mână, happy, smile, run with the wild horses, niște ghidaje dacă vrei.