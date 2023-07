Ramona Olaru, adevărul despre foștii ei iubiți. Ce probleme a avut în amor: ”O făceau din gelozie” VIDEO EXCLUSIV

Ramona Olaru va împlini, pe 7 iulie, 34 de ani și va celebra ziua de naștere pe Coasta de Azur, alături de cele mai bune prietene. Deși nu duce lipsă de pretendenți, Ramona Olaru nu se grăbește să intre din nou într-o relație, preferând să aibă răbdare să găsească persoana potrivită cu care să își întemeieze o familie. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, colega lui Răzvan și Dani ne-a mărturisit că își dorește o fetiță, pentru că în rest are o viață frumoasă. Vedeta ne-a vorbit și despre stilul ei vestimentar mai îndrăzneț, care a stârnit, de-a lungul timpului, gelozii din partea foștilor iubiți, care își doreau să fie mai îmbrăcată, doleanțe pe care Ramona nu le-a luat în calcul.

Colega lui Răzvan și Dani va petrece la Saint Tropez

Ramona Olaru recunoaște că abordează ținute extravagante, pentru a-și pune în valoare atuurile fizice. Nu a făcut excepție nici la petrecerea VIVA! 2023.

Ești mai sexy ca niciodată. Cine te-a îmbrăcat pentru acest eveniment?

M-am îmbrăcat singură, ca de obicei. De data asta machiajul nu l-am mai făcut singură. Am văzut ținuta la o prietenă, care face niște haine mai speciale, mai dezbrăcate, cum îmi place mie să spun și am zis că asta trebuie să fie pentru mine. Cred că acesta a fost și motivul pentru care am venit la această petrecere, aveam ținuta asta și nu știam unde să o port.

Ramona Olaru: “Să nu exagerăm că o făcea din gelozie”

De-a lungul timpului, vreunul dintre iubiți a fost deranjat de faptul că ești prea sumar îmbrăcată?

Au mai fost câțiva care mă puneau să pun mai multe haine pe mine sau care mă rugau să nu mă mai machiez, că eu sunt frumoasă naturală, așa îmi spuneau. Dar erau momente în care chiar era necesar un machiaj, mergeai la o nuntă și insista: nu te mai machia, că tu arăți foarte bine naturală! Într-adevăr eu sunt foarte frumoasă naturală, dar, hai să nu exagerăm că o făcea din gelozie, știm asta!

În toamna trecută, mi-aduc aminte că spuneai că în timpul liber vrei să stai departe de machiaj. Era dorința ta sau a fostului iubit?

Dorința mea. Este în continuare aceeași în timpul liber să stau fără machiaj cât de mult se poate.

Și legat de haine cum procedai ca să eviți scenele, discuțiile? Te îmbrăcai mai mult?

Nu am luat niciodată în considerare, în continuare voi face ce vreau, mă îmbrac cum îmi place și mă dezbrac cum îmi place, cât vreau.

Te-ar putea interesa și: Cel mai mare defect al Ramonei Olaru. Vedeta Antenei 1 a dat cărțile pe față: ‘Am probleme’

Ramona Olaru: “Cât sunt tânără și arăt bine, o să mă dezbrac cât de mult pot”

Cum arată garderoba ta?

Amețită aș putea spune, pentru că la mine găsești absolut de toate felurile, de toate dimensiunile, dar de cele mai multe ori, cum se vede foarte clar am zis că atâta timp cât sunt tânără și arăt bine, o să mă dezbrac cât de mult pot, asta în ciuda unor persoane și nu numai, spre fericirea mea!

Ce urmează în vara asta pentru tine?

Vacanțe! Am vacanțe multe, petreceri, am multă treabă. Sunt fiartă pe distracție.

Ți-ai stabilit un obiectiv ca de ziua ta să ai un iubit?

Nu, am zis că dacă va mai fi cineva în viața mea, va fi cu siguranță din toamnă încolo, pentru că vara asta am multe petreceri, plec peste tot, ba chiar de ziua mea o să plec cu prietenele mele la Saint Tropez, a fost o dorință de-a mea și încă este și vreau neapărat să mergem. Și am luat deja biletele, suntem organizate, fete, nu băieți!

Este primul an în care vei fi fără iubit de ziua ta?

Probabil că s-a mai întâmplat de-a lungul anilor, nu-mi mai amintesc acum, dar în ultimii ani nu am fost singură.

Te-ar putea interesa și: Ramona Olaru, escapadă romantică alături de noul iubit. Vedeta radiază de fericire, cum o răsfață noul partener

Ce își dorește Ramona Olaru: “Poate copilul acela vrea să vină”

Ce îți dorești de ziua ta?

Nu știu dacă pot să-mi mai doresc ceva neapărat sau material, pentru că viața mea este foarte frumoasă în acest moment, am tot ce mi doresc, mă simt foarte bine, poate copilul acela vrea să vină, eu mai manifestez și de ziua mea și să vină când o veni el. Sunt sigură că vine.

Iei în calcul și varianta de a adopta dacă este să nu se întâmple?

De negat, nu o să neg această variantă, dar hai să ne axăm pe a face fetița mea în primul rând, după aceea dacă nu o să fie, ne descurcăm.

Video: Daniel Bălan/ Foto: Sorin Cioponea