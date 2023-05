Ce test trebuie să treacă viitorul iubit al Ramonei Olaru: ”Dacă nu, ne strângem mâna, la revedere!” EXCLUSIV VIDEO

Ramona Olaru a avut parte de schimbări radicale pe plan profesional. În loc să bată clopote de nuntă, vedeta Antenei 1 a pus punct relației cu Cătălin Cazacu, după o serie de despărțiri și împăcări succesive, în presă apărând informații potrivit cărora l-ar fi prins pe fostul iubit cu o altă femeie, când s-a întors acasă, mai devreme decât de obicei. Apoi, în viața asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani a apărut Mircea Babagianu, un bărbat milionar, cu 9 ani mai mic decât ea, însă relația s-a destrămat după puțin timp. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Ramona ne- a vorbit despre cum a reușit să facă față caruselului emoțional din ultimele luni, de unde își găsește energia să fie bine cu ea. Ramona Olaru ne-a dezvăluit că în ultima perioadă și-a propus să călătorească mai mult, are deja vacanțe antamate și își va sărbători ziua de naștere, în iulie, pe Coasta de Azur. Prezentă la lansarea noilor colecții de bijuterii și ceasuri, vedeta Antenei 1 ne-a spus și ce test trebuie să treacă viitorul său iubit.

Ce test trebuie să treacă viitorul iubit al Ramonei Olaru

Ramona Olaru este împăcată cu alegerile făcute în ultimele luni, recunoscând că i s-a întâmplat să dea prea multe șanse fostului partener de viață, pentru că a mers pe încredere, iar așteptările i-au fost înșelate. Colega lui Răzvan și Dani ne-a spus ce criterii trebuie să îndeplinească viitorul ei partener de viață.

Ce faci Ramona? Cum ești?

Ce să fac? Strălucesc! Asta știu să fac cel mai bine, asta fac! Sunt foarte bine. Așa bine nu am mai fost din clasa a patra!

De unde reușești să îți găsești energia asta pozitivă și să nu suferi după ce pui punct unei relații?

Să știi că sufăr și eu, în general! Să știți că nu sunt chiar așa de piatră, numai că, de multe ori, am suferit atunci când am iubit într-adevăr. Când am iubit mai puțin și când am considerat că nu am fost respectată, lucrurile au fost mai ușor de digerat. Plus de asta am învățat să fac anumite lucruri care îmi aduc stare de bine. Și am mai discutat cu mai multe persoane înainte și într-un podcast am mai spus, îmi adun energia din activitățile pe care le fac zilnic, de la pisicile mele, că de aceea mi-am luat două, ca să mă încarce. Știți că sunt persoana care nu am făcut niciodată sport, nu sunt neapărat cea mai dornică de acest lucru. Am început să merg cu bicicleta și să mă duc la pădure și am foarte puțini prieteni și foarte buni și sunt ceea ce trebuie pentru a mă încărca.

Ramona Olaru: “Aplic în continuare regula de 3 luni”

În prezent ești singură?

Sunt singură, nu am un iubit, nu mai umblați după mine. O să vă anunț când o să fie unul serios. Am mai spus și o să spun în continuare: momentan, dacă mă mai întâlnesc cu cineva sau mai ies la o cină, pentru că

Ești o femeie curtată.

Exact și ca să îți faci o relație, trebuie să ieși, trebuie să te vezi cu oamenii. Așa că nu mai exagerați că sunt nu știu cum sau fac nu știu ce dacă mă vedeți cu un bărbat la masă. Trebuie să-l văd, trebuie să-l cunosc, să văd dacă se leagă ceva și aplic în continuare regula de 3 luni să văd dacă în cele 3 luni este ceea ce trebuie pentru mine bărbatul respectiv. Dacă nu, ne strângem mâna și la revedere!

Deci ăsta este testul: 3 luni!

3 luni în care vedem dacă avem aceleași principii și aceleași valori, da.

Ramona Olaru: “Am mai multe vacanțe book-uite”

Pentru vara asta ce proiecte ai? În afară de Neatza mai adaugi câte ceva.

Da, mai adăugăm Splash-ul în primul rând. Momentan nu știu dacă se mai face și cum și când, oricum ne anunță mai târziu. În primă fază, pentru că așa am plecat pe tot anul acesta, am mai multe vacanțe book-uite, pentru că ăsta a fost un alt lucru din care eu m-am încărcat. Mi-am promis încă din ianuarie să plec cât de mult pot, peste tot, să vizitez cel puțin o dată pe lună ceva. Și momentan, la ora actuală, am book-uite pentru următoarele 3 luni și cu asta mă ocup, la asta mă gândesc.

Își sărbătorește ziua de naștere în Franța

Pe unde te vei plimba?

Avem următoarele două săptămâni la Milano, după aceea o să plec la Nisa și Monaco și Cannes și la Saint Tropez, pentru că vreau să fac o petrecere de ziua mea, na că am spus-o, nu ar fi trebuit să o anunț de acum, și bineînțeles mă duc și eu să mă distrez la Mykonos cu tinereii, cu tinerelele, așa se face în iulie – august.

Deci o să ai o vară plină.

O să am o vară nebună ca mine, o să fie frumos.

Multe persoane spun “Să nu spui niciodată niciodată”. Tu nu mai dai a doua șansă unui fost iubit?

Ba da, eu dau vreo 7-8 șanse până să îmi dau seama cât sunt de proastă, dar le-am dat. Dar când am pus punctul acela final și au trecut 2-3 luni și am înțeles că chiar nu aveai ce să cauți în viața mea, clar nu mai există nicio șansă!

Deci ai făcut cea mai bună alegere!

Cea mai bună alegere pe care puteam să o fac vreodată în 34 de ani de existență, curând!

