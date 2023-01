Câte pensii a cheltuit Horia Moculescu pe cizmele de fițe ale fiicei, de Revelion: „Are niște surse ale lui, nu trăiește din pensie” EXCLUSIV

Nidia Moculescu a sărbătorit trecerea în nou an, alături de mama ei, într-un local de lux din Capitală. La petrecerea de fițe, solista a purtat o ținută pe măsura evenimentului și locului, o rochie neagră, mini, la care a asortat o pereche de încălțăminte argintie, model în vogă la Hollywood. Mariana Moculescu ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cine i-a dăruit cizmele, foarte scumpe, de altfel. Câte pensii a cheltuit Horia Moculescu pe cizmele de fițe ale fiicei.

Mariana Moculescu se mândrește cu fiica ei, alături de care a petrecut de Revelion, și unde Nidia a fost precum regina balului:

„Așa arată o operă de artă, ca Nidia mea. Are trăsături perfecte. Nidia a avut de Revelion cizme de brand, de la Balenciaga, model purtat și de Kim Kardashian. Prețul este, undeva, la 1.550 de dolari. Cel puțin, așa am înțeles. Poate chiar mai mult.

Au fost cumpărate de tatăl ei, Horia Moculescu, de Sărbători. Sunt din piele, dar incomode. Iar eu, ca dar, am invitat-o de Revelion la această petrecere. Horia are, însă, bani. Nu trăiește din pensie. Are niște surse ale lui.

Horia (Moculescu – n.r.) o răsfață pe Nidia. O adoră. Mereu îi cumpără lucruri frumoase, ce îi place ei. Au fost la mare, au petrecut vacanțe superbe”, a spus Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.