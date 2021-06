Câte operații estetice are, de fapt, Bianca Drăgușanu. Adevărul s-a aflat abia acum

Bianca Drăgușanu nu mai are nevoie de nicio introducere. Este una dintre cele mai frumoase și controversate vedete din showbizul românesc. Viața ei romantică, cariera, aparițiile televizate și pasiunea pentru operațiile estetice sunt cele care au propulsat-o în lumina reflectoarelor de mai bine de un deceniu. Câte operații estetice și-a făcut diva, de fapt.

Câte operații estetice are, de fapt, Bianca Drăgușanu

La vârsta de 39 de ani, Bianca Drăgușanu pare să fi descoperit fântâna tinereții. Vedeta arată mai bine ca niciodată și este deseori asemănată cu o păpușă Barbie. Imaginea perfectă pe care fosta soție a lui Alex Bodi o promovează se menține cu bani frumoși, lucru pe care blondina mereu l-a recunoscut. Fiind o femeie puternică și o persoană asumată, fosta prezentatoare de la Kanal D nu se dă în lături atunci când își pune ceva în minte.

Deși urmăritorii săi de pe rețelele de socializare o complimentează mereu, spunându-i că nu are nevoie de alte ajustări la nivelul feței sau al trupului, Bianca Drăgușanu mereu a făcut ceea ce a considerat ea că este potrivit, fără să se lase influențată de părerea celor din jur. Deși a mărturisit că are peste 30 de operații estetice la activ și nu are de gând să se oprească aici.

„Sunt în cea mai bună variantă a mea deoarece mereu îmi place să fac un update, atâta timp cât mă simt bine în pielea mea, diferența dintre eu și alte persoane e că nu vreau să devin Angelina Jolie, eu sunt Bianca Drăgușanu”, a mărturisit Bianca Drăgușanu acum ceva timp.

Care este adevărul relației dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău

S-au iubit, s-au certat, s-au împăcat, s-au despărțit și acum sunt iar împreună. Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt două dintre cele mai controversate personaje din showbizul autohton. Relația celor două vedete a ținut primele pagini ale publicațiilor de scandal din România, iar acum după multe suișuri și coborâșuri, se pare că designerul și omul de afaceri au revenit la sentimente mai bune.

Cu toate acestea, reamintim că acum câteva săptămâni Gabi Bădălău spunea la Antena Stars că el și blondina nu au discutat niciodată despre planurile unei viitoare nunți: