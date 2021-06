Bianca Drăgușanu este cunoscută pentru relațiile sale pline de împăcări și despărțiri, dar ce a făcut acum vedeta a trezit curiozitatea fanilor ce o urmăresc. Aceasta a transmis un mesaj enigmatic ce duce cu gândul la faptul că s-a căsătorit în secret.

Bianca Drăgușanu, din nou în rochie de mireasă? Cum a apărut blondina

Bianca Drăgușanu face ce face și reușește să se afle din nou în centrul atenției! De această dată, blondina a stârnit multe întrebări în mediul virtual după ce a postat două fotografii în care apare în rochie de mireasă. Nici mesajul ei nu a scăpat neobservat de fanii ce deja au întrebat-o dacă s-a căsătorit din nou: ‘I’m wearing the smile you gave me and the dress of my dreams’

Mesajul, ce se traduce ca ‘Port zâmbetul pe care tu mi l-ai dat și rochia visurilor mele’, a fost însoțit de mai multe etichete specifice platformei de socializare ce duc cu gândul la o nuntă organizată în mare secret. Rămâne de văzut dacă blondina și-a luat inima în dinți și a mers din nou spre altar sau este doar o colaborare făcută în special pentru Instagram. Oricum ar fi, se pare că aceasta strălucește în ipostaza de mireasă!

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, o relație complicată

Încurcate sunt căile iubirii pentru Bianca Drăgușanu. Chiar dacă în trecut anunțau că s-au despărțit, blondina și Gabi Bădălău au revenit la sentimente mai bune și au decis să își mai ofere o șansă. Se pare că aceștia nu pot sta departe unul de celălalt, chiar dacă afaceristul dezvăluia recent că și-a luat adio de la aceasta. La momentul respectiv, fiul lui Niculae Bădălău susținea că nu există vreun plan de nuntă, mai ales pentru că el și vedeta nici nu au discutat despre acest eveniment.