Câte operații estetice are, de fapt, Andreea Esca. Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a recunoscut

De o bună perioadă încoace, fanii celei mai cunoscute prezentatoare de știri se tot întreabă dacă a apelat sau nu la măestria medicilor esteticieni, pentru că arată mai bine decât în tinerețe. Cum a încercat Andreea Esca să corecteze un defect?

Știrile de la orele 19:00 au deja o emblemă: Andreea Esca. Atitudine serioasă, rece uneori, în conformitate cu informațiile pe care le oferă publicului, dar în afara orelor de program este cu totul alt om. Andreea se distrează de minune la diverse evenimnte mondene, deseori alături de fiica sa, este glumeață și naturală și în pas cu cele mai noi lucruri. De puțină vreme, pare că-și cucerește din ce în ce mai mult fanii cu expunerea vieții sale. Vedeta a postat de curând, pe o rețea de socializare, o fotografie în care este extrem de naturală și în care i se văd cu exactitate ridurile. Prezentatoarea a emonstrat că îmbrățișează cu drag anii care trec. Se pare că vedeta a încercat acum mulți ani niște procedee pentru ascunderea ridurilor, dar nu a fost mulțumită de rezultat.

„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi!”

Andreea Esca