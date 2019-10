Câte operaţii estetice are Andreea Bănică. Cântăreaţa a vorbit fără ocolişuri despre corpul ei

Andreea Bănică s-a remarcat la Festivalul Mamaia din 1998, astfel că se află de mult timp în lumina reflectoarelor, iar oamenii au văzut-o în mai multe ipostaze. Schimbările sunt vizibile, între timp a devenit și mamă de două ori, drept pentru care este întrebată adesea câte operații estetice are. Pentru a elucida misterul, cântăreața a vorbit fără ocolișuri despre corpul ei.

Andreea Bănică (41 de ani) a debutat în muzică, după ce s-a făcut remarcată la Festivalul Mamaia din 1998. Împreună cu Iulia Chelaru și Claudia Pătrășcanu a pornit prima trupă de fete – Exotic, iar piesa ”Sexy” a avut un succes uriaș, fiind cunoscută și astăzi. Trupa s-a destrămat, iar artista și-a urmat propriul drum. Alături de Cristina Rus, a pornit mai târziu un alt proiect: ”Blondy”, o altă trupă care a rămas în minte românilor, dar care s-a destrămat și ea, așa că Andreea a ales cariera solo.

Așadar, din 1998 publicul a văzut-o pe Andreea în toate ipostazele, trecând de la o blondă ispititoare la o femeie matură senzuală, căci a păstrat în look-ul ei ceva din timpul trupei ”Sexy”. De altfel, schimbările i-au făcut pe fani să o acuze de multe ori că și-a ”lucrat” corpul, însă nu la sală. Gurile rele vorbeau într-un timp de o intervenție de mărire a bustului și chiar mulți susțineau că vedeta și-ar fi îndreptat picioarele.

Întrebată de jurnaliștii de la click.ro care este adevărul, cântăreața a declarat că are la activ patru intervenții chirurgicale, dar nu de ordin estetic, anume: apendicită, două cezariene și o intervenție pentru a-și schimba forma degetelor mici de la mâini.

„De ce, dacă cineva arată bine, trebuie să te gândești imediat că s-a operat?”, este însă întrebarea Andreei, care a recunoscut că are la activ patru intervenții chirurgicale, dar nu de ordin estetic. Îmi pare rău că nu mă pot dezbrăca în fața voastră, ca să vă arăt că n-am nimic. Am doar o apendicită, două cezariene și degetele mici de la mâini strâmbe. Am încercat la 16 ani să le îndrept, dar operația n-a reușit”, a declarat Andreea Bănică.