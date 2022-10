Câte minute trebuie să fierbi cartofii pentru piure, de fapt. Așa nu se vor sparge

Cartofii sunt excelenți într-o mare varietate de rețete, fiind apreciați pentru gustul lor nemaipomenit. În plus, conțin carbohidrați, fibre, proteine, calciu, vitamina C, fier, vitamina B6, magneziu, potasiu, fosfor, acid folic și zinc. Potrivit nutriționiștilor, am putea trăi doar cu acest aliment, deoarece are toți nutrienții necesari pentru organism. O garnitură iubită de români este piureul. Iată câte minute trebuie să fiarbă cartofii.

Cât timp se fierb cartofii pentru piure

Pentru a beneficia de toate calitățile nutriționale, cartofii se consumă fierți sau copți. Dar care este timpul corect de fierbere pentru piure? Iată ce am aflat. Cei albi se fierb cam jumătate de oră. Spală-i în apă rece, scurge-i și taie-i în cubulețe egale. Pune-i apoi într-o cratiță, toarnă apă rece și sare. Dă drumul la foc (mediu) și lasă-i să fiarbă aproximativ 25-30 de minute, până când se frăgezesc, astfel încât să nu se spargă.

Cartofii întregi în coajă se fierb 30-40 de minute, în funcție de mărimea lor. Procedeul este același. Dacă îi preferi pe cei dulci, aceștia se fierb mai puțin (în jur de 15-20 de minute), fiind perfecți pentru piure sau merg de minune la cuptor.

De ce să alegi cartoful dulce? Răspunsul ni-l oferă nutriționiștii: este o sursă excelentă de vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor, a inimii, pielii, dinților, pentru întărirea sistemului imunitar, creșterea nivelului de energie, îmbunătățirea stării de spirit și pentru sprijinirea glandei tiroide. În plus, coaja sa conține o cantitate mare de vitamine A, B6, C, E.

Reține aceste sfaturi

1. Nu orice cartof este potrivit pentru piure (trebuie să fie alb sau dulce).

2. Taie cartofii cubulețe (de mărimi apropiate) Dacă bucățile au dimensiuni diferite, piureul va avea cocoloașe.

3. Laptele pe care îl torni la final, când pasezi piureul, trebuie să fie călduț, iar untul, moale.

4. Cartofii sunt perfecți pentru piure atunci când furculița intră cu foarte mare ușurință în ei.

5. În perioadele de post, înlocuiește laptele cu o cană de apă în care au fiert cartofii. În locul untului pune margarină sau 2-3 linguri de ulei.

6. Încearcă să faci piure atât cât mănânci, deoarece își schimbă gustul, dacă îl lași la frigider. De regulă, pentru două porții ai nevoie de patru cartofi de dimensiuni medii.

7. Dacă ți-a mai rămas piure, nu-l arunca. Îl poți folosi pentru o gustare delicioasă și rapidă, cum ar fi bulete de cartofi.