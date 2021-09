Câte milioane de dolari primește Emma Răducanu pentru titlul cucerit la US Open. Suma este colosală!

Emma Răducanu a cucerit o lume întreagă! Sportiva este cu siguranță surpriza anului în tenis. Câte milioane de dolari a primit aceasta în urma triumfului de la turneul american? Suma este colosală.

Emma Răducanu este surpriza uriașă de anul acesta din tenis. Sportiva a pus mâinile pe râzvnitul trofeu al turneului american. Aceasta a urcat pe poziția cu numărul 23 a clasamentului WTA după victoria de la New York. Pentru reușita sa va primi 2.5 milioane de dolari.

Tânăra a dat astfel lovitura pe toate planurile, iar specialiștii din Marea Britanie se gândesc deja la alte sume care ar putea să-i intre în conturi doar din publicitate, făcând din numele ei un brand puternic.

Jonathan Shalit, cel care se ocupă de imaginea lui Nicola Adams sau Myleene Klass, consideră că Emma are puterea să le depășească pe Osaka și Williams la încasări și să fie prima sportivă din UK care o să încaseze sume uriașe, scriu cei de la The Sun.

Mark Borkowski, specialist pe PR în Marea Britanie, crede că jucătoarea de tenis o să se bucure de sume amețitoare din tenis și în viitorul apropiat. De asemenea, acesta mai declară și că tânăra va avea parte de mai multă constanță, comparând-o și el cu Serena Williams și Steffi Graf ca potențial comercial.

„Din start am ştiut că va fi un joc extrem de dificil. Leylah a jucat un tenis incredibil. A trebuit să joc la maxim. A fost o luptă mare. Sunt foarte mândră de ce am realizat. Este un vis absolut. Întotdeauna îţi închipui cum te duci să îmbrăţişezi pe toată lumea. Faptul că acest lucru se întâmplă în realitate…

Tatăl meu mi-a spus: . M-a liniştit. Este foarte greu de mulţumit, dar astăzi am reuşit să o fac. După joc, am făcut un duş, am făcut aceeaşi rutină ca de obicei. Nici nu ştiu când voi merge acasă. Habar n-am ce să fac mâine. Încerc să profit de moment”

Emma Răducanu (Sursa: US Open Tennis Championships)