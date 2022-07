Câte mașini are, de fapt, Adrian Minune. Răspunsul surprinzător al artistului

Adrian Minune este unul din cei mai iubiți maneliști de la noi. Acesta a reușit ca în toți anii de activitate să își strângă o avere meritată. Vedeta se bucură de lux și adoră să își îndeplinească toate plăcerile. Cu toate astea, solistul nu a adus niciodată în prim-plan bunurile pe care le are, dar tot s-a aflat ce deține. Câte mașini are cunoscutul cântăreț? Mulți șoferi ar vrea să aibă asemenea bijuterii în garaj.

Adrian Minune este unul din artiștii de top de la noi. Acesta este iubit deja de ani buni, motiv pentru care este cotat pe măsură. Cel din urmă își permite să își facă toate plăcerile și să dea sume uriașe pe unele bunuri la care alții nici nu visează.

Cântărețul nu se uită la bani când vine vorba de mașinile de lux, lucru care se vede din colecția frumoasă pe care o are în propriul garaj. Mai exact, este vorba despre vehicule precum: Ferrari, Lamborghini sau Mercedes.

Nu este un secret că bărbatul adoră mașinile luxoase, dar și bicicletele de mii de euro pentru care a dezvoltat recent o pasiune. Cea mai recentă achiziție a artistului este totuși o bijuterie pe patru roți, un bolid roșu care a costat nu mai puțin de 400.000 de euro.

Se zvonea că vedeta deține în total 13 mașini, iar atunci când vreun membru al familiei își dorește un astfel de dar, el nu se dă înapoi. Solistul a susținut în cadrul unei emisiuni că are atâtea autovehicule cât își permite.

În timpul show-ului TV a fost extrem de discret așa cum și-a obișnuit fanii și a evitat să enumere bunurile pe care le are. Mai mult decât atât, el a menționat și că deține atât cât a muncit.

Adrian Minune: 13 mașini nu am avut niciodată, dar am atâtea mașini sau câți bani am dat pe mașini, atât cât să îmi permit! Ăsta este răspunsul! E ciudat, dar ăsta este răspunsul. Am atâtea mașini, cât îmi permit pentru luxul unui artist.

Denise Rifai: Câte?

Adrian Minune: Atâtea mașini cât îmi permit!

Denise Rifai: Păi și câte vă permiteți?

Adrian Minune: Câte își permite un artist.

Denise Rifai: Și câte își permite artistul Adi Minune?

Adrian Minune: Două de alea și două de alea!

Denise Rifai: Am crezut că ziceți fără număr!

Adrian Minune: Nu! (Sursa: emisiunea ,,40 de întrebări cu Denise Rifai”)