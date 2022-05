Câte kilograme are, de fapt, Fuego. Artistul i-a șocat pe toți: ‘Doar asta mai mănânc’

Fuego i-a șocat pe mulți dintre fanii lui. Celebrul cântăreț a surprins cu un detaliu incredibil. Acesta a mărturisit câte kilograme are. Cei care îl urmăresc de ani buni știu că acesta are grijă la imaginea sa și la felul în care vine în fața spectatorilor la evenimente și apariții TV. Artistul a lăsat pe toată lumea fără cuvinte în momentul în care a recunoscut câteva kilograme are. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca acesta să cântărească atât.

Fuego, mărturii șocante: câte kilograme are artistul

Fuego a reușit să șocheze pe toată lumea. Celebrul cântăreț a acceptat invitația la emisiunea ,,Vorbește lumea”, acolo unde i-a lăsat pe prezentatori fără reacție.

Bărbatul a mărturisit că a avut la un moment dat 108 kilograme, iar de scurtă vreme are mai multă grijă la dieta sa alimentară. Solistul a mărturisit că a pus piciorul în prag și a decis să slăbească, lucru cu care s-a lăudat în cadrul show-ului.

Mulți dintre fanii lui nici nu au crezut că el poate să cântărească atât, mai ales că de obicei poartă piese vestimentare care nu arată acest lucru. Iată că tocmai de la haine a pornit întreaga schimbare din viața lui.

,,Nu mă crede nimeni dacă spun!”

Cântărețul a hotărât să scape de câteva kilograme pentru că și-a dat seama că nu va încăpea în costumele de scenă care i-au fost pregătite pentru evenimentul de la Sala Palatului. Întreaga lui călătorie a pornit de la 108 kilograme, cu dorința de a ajunge la 85 de kilograme.

„Se vede că am mai slăbit? Aveam 108 kilograme. Nu mă crede nimeni dacă spun! Mă urc dimineața pe cântar și îmi vine să arunc cântarul ăla! În fiecare dimineață, mă uit să văd dacă am mai slăbit un kilogram măcar. (…) Eu trebuie să ajung la 85 de kilograme, dar nu mă grăbesc. Știți ce fac? Am început să mănânc carne de curcan. Nu mănânc altă carne. Apoi salată, tot ceea ce este verde. La fructe, mere verzi pentru că ele conțin mai puțin zahăr. Am ajuns la 103 kilograme”, a spus Fuego.

,,Vă recomand”

De asemenea, el a mărturisit în urmă cu ceva timp că a mai slăbit cândva cu ajutorul merelor. Cel din urmă le-a spus fanilor că fructele au totuși zahăr, dar sunt indicate și așa în diete.