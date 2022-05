Ce meniu zilnic are Fuego. Alimentul pe care îl consumă de fiecare dată înainte de prânz

Ce regim alimentar are Fuego? Cântărețul are grijă la ce mănâncă și are un obicei aparte. El consumă un anumit aliment de fiecare dată înainte de prânz. Acesta recunoaște că nu respectă cu strictețe o dietă, dar are câteva tabieturi și încearcă să aibă pe cât se poate de mult un stil de viață sănătos. ,,Am zile în care nu mănânc mai nimic, din lipsă de timp și ajung să mănânc ceva abia noaptea târziu. Dar chiar și așa, în zilele mai relaxate”, a povestit el.

Ce meniu zilnic are Fuego: ce alimente consumă înainte de prânz

Fuego a recunoscut în repetate rânduri faptul că este un gurmand și că de-a lungul timpului a ținut mai multe cure de slăbire. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate și acum știe care sunt principiile unei alimentații sănătoase.

Programul încărcat nu-i permite totuși să le respecte tot timpul, dar face tot posibilul pentru a avea o viață echilibrată și din acest punct de vedere.

Cântărețul a mai mărturisit că meniul lui nu e neapărat la fel în fiecare zi, iar orarul pe care îl are îl împinge deseori să mănânce haotic. Uneori ajunge să mănânce chiar și noaptea foarte târziu.

Cu toate astea, în zilele de relaxare își începe mereu ziua cu o cafea. Un detaliu din regimul său este că pune mereu lapte de migdale în ea, ulterior mănâncă puțină brânză de vaci.

,,Am o viață agitată, am un program diferit de somn”