Câte kilograme are Anamaria Prodan acum. Impresara a șocat pe toată lumea cu ultima ei apariție

A suferit mult după ce a divorțat de Laurențiu Reghecampf, dar acum susține că „radiază de fericire”. Câte kilograme are Anamaria Prodan acum? Vedeta a apărut recent în public și a șocat pe toată lumea cu silueta ea. Deși unii s-au îngrijorat, impresara spune că se simte incredibil de bine în propria piele.

La ultima ei apariție în public, de la lansarea filmului „Haita de acțiune”, Anamaria Prodan i-a surprins pe toți.

Aceasta a purtat un costum din două piese roz, care i-a pus în valoare silueta.

Dar impresara a vorbit cu presa și a dezvăluit cât cântărește acum, după divorțul de Reghecampf.

Mi-am dorit sa ajung la numărul de kilograme pe care-l aveam înainte de căsătorie, 55-56. Am ajuns. Mă simt perfect. Arăt perfect. Sunt fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce trăiesc zilnic”, a declarat Prodan.

„Am slăbit foarte mult, am acum 56 de kilograme. Sunt foarte mândră de mine. Aveam vreo 60 și ceva. Acum sunt ok, e bine așa, slabă. M-am consumat, dar bine că a trecut acum!

Vedeta a vorbit deschis mereu despre lupta ei cu kilogramele în plus. Greutatea ei a oscilat de-a lungul anilor și întotdeauna a avut grijă să aibă un stil de viață sănătos.

La un moment dat, vedeta povestea cum a reușit să topească 15 kilograme.

„“Supă de legume şi fructe! 15 zile. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale.

Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan, pentru o emisiune TV.