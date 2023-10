Câte kilograme a slăbit Romică Țociu la America Express: ”Au fost foarte multe situații limită” EXCLUSIV

Romică Țociu a trăit aventura vieții lui la America Express, la care inițial nu a vrut să participe, dar a acceptat propunerea Antenei 1 pentru a-i îndeplini visul fiului său, Cătălin. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, actorul recunoaște că a cedat nervos de multe ori, mai ales că a avut parte de multă adrenalină și situații limită pe Drumul Soarelui.

Pentru fanii Antena 1, ziua de 21 octombrie 2023 este momentul startului unui nou sezon de America Express, de data asta cu subtitlul, ”Drumul Soarelui”.

Vezi detalii: Detalii din culisele America Express 2023. O concurentă a răbufnit, ce nu se vede la TV

Marea premieră a celui mai dur reality show din România, America Express are loc în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1.

Concurenții vor parcurge, pentru prima oară, un traseu pe două emisfere: pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul Pământului în Ecuador, destinația finală fiind Buenos Aires, Argentina.

Romică Țociu ne-a spus că a slăbit 8 kilograme, iar fiul lui 9 kilograme, după această cursă. Simpaticul actor va putea fi văzut și în distribuția serialului de comedie ”Bravo, tată”, care începe duminică seară la Antena 1.

Află și: Cine este Cătălin Țociu și cu ce se ocupă. Participă alături de tatăl său la America Express

Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, alături de celalalte echipe au început cursa America Express chiar din Medellin, capitala criminalității din Columbia în urmă cu câteva decenii și au ajuns și în cartierul construit de însuși Pablo Escobar.

Reality show-ul vine cu o premieră maraton de cinci zile. Astfel, în săptămâna lansării, show-ul va fi difuzat sâmbătă și duminică de la ora 20.00, iar de luni până miercuri de la ora 20.30. Într-un interviu, exclusiv, pentru Playtech Știri, actorul spune că “Au fost foarte multe situații limită prin care am trecut”:

Playtech Știri: Ce ați descoperit despre dumneavostră în urma experienței trăite la America Express?

Dar în momentul când ești pus în fața faptului împlinit, există o chestie în fiecare om, cel puțin așa s-a întâmplat la mine: ori poți, ori dacă nu, lași armele jos. Au fost foarte multe situații limită prin care am trecut.

Romică Țociu: Nu am crezut că mai am forța necesară și nervii necesari de a putea face lucruri la care nu m-am gândit niciodată că pot să le fac: să alerg, să construiesc, să dorm pe jos, să nu mănânc, să nu beau, să merg în betonieră, să merg târâș, să merg în pantă, să mănânc tot felul de lucruri.

Vezi și: Cum a reacționat Cornel Palade când a aflat că Romică Țociu merge la America Express: ”Nu știi în ce te bagi!” EXCLUSIV

Playtech Știri: Ați cedat nervos?

Romică Țociu: Am o emisiune întreagă de cedare nervoasă, crede-mă, cred că nu este episod.

Recunoscut ca unul din cele mai dure concursuri, inclusiv pentru Romică Țociu provocarea a adus și ceva temeri, iar în interviul acordat redacției noastre, recunoaște că nu ar fi vrut să participe:

Playtech Știri: De ce ați participat cu băiatul dvs? Ați avut și altă opțiune?

Romică Țociu:Nu am avut nicio opțiune. Cătălin este de fapt artizanul America Express, pentru că eu nu am vrut să merg, îți spun sincer, nu că știam sau am presupus ce se întâmplă.

Credeam că nu sunt pregătit pentru lucrul ăsta și m-a bătut la cap: “Tata, te rog, e visul meu! Hai să mergem!” Bine, hai! Și am mers. El este artizanul. Bine, pe la jumătate m-am bucurat că am acceptat propunerea asta, care te costă și nervi.