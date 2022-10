Câte kilograme a slăbit Giani Kiriță la ‘Sunt celebru, scoate-mă de aici’: ‘Foarte greu mi-a fost’ EXCLUSIV

Giani Kiriță, fostul fotbalist de performanță și căpitan al trupei din „Ștefan cel Mare” între 1997 și 2003, spune că nu poate face o paralelă între cele două tipuri de reality-show la care a luat parte în ultimii ani. El a vorbit pentru playtech.ro despre încercările prin care a trecut recent în Republica Dominicană.

Or, în junglă a trebuit să fac cam toate astea. Și nu o dată, ci de mai multe ori! Foarte greu mi-a fost, și nu mă așteptam neapărat la asta, să nu pot vedea cerul decât într-o foarte mică măsură, prin nu știu ce ochi al junglei. În schimb, cu animalele de acolo nu am avut niciun fel de probleme!”, afirmă Giani Kiriță.

„Orice reality-show are conceptul său. Ca atare, și greutățile sale. La Survivor se merge mai mult pe latura sportivă , pe condiția fizică. La cel din urmă, Sunt celebru, scoate-mă de aici!, a trebuit să-mi înfrunt fobiile. Și am câteva, recunosc! Adică mi-e frică de înălțime, sunt claustrofob și nu-mi place să stau izolat.

Fosta glorie fotbalistică a celor de la Dinamo e de părere că „Survivor” e mult mai pe placul său: „Dintre cele două, de departe aleg Survivor. Sunt celebru, scoate-mă de aici! a fost un concurs foarte dur. Eu nu sunt genul care să mă plâng, așa că puteți da crezare vorbelor mele!”.

La revenirea în țară, Giani Kiriță a constatat că are un trup tras ca prin inel.

„În Dominicană am slăbit 12 kilograme, cel puțin. Am acum un trup tras ca prin inel, sunt varianta mea slim. Pe scurt, am constatat că mi s-a închis stomacul și sunt încă departe de cantitățile de mâncare de altădată. Biata maică-mea m-a așteptat acasă cu șapte feluri de mâncare și tot atâtea tipuri de prăjituri. Și cei care mă cunosc sau îmi sunt apropiați știu bine că mama mea e o gospodină desăvârșită!

Ei bine, nu prea am putut să mănânc! Așa mi-am dat seama că ceva s-a schimbat în felul meu de-a fi!”, susține același Giani Kiriță. Mai în glumă, mai în serios, spune că dacă vreun antrenor de fotbal l-ar vedea cum arată azi, i-ar cere imediat două fotografii, ca să-i facă repede legitimație de sportiv profesionist.