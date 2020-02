Câte kilograme a slăbit Gabriela Cristea. Soția lui Tavi Clonda le-a dat peste nas cârcotașelor

Gabriela Cristea le-a dat peste nas tuturor și a reușit să ajungă la kilogramele de dinainte de sarcini. Cum arată aceasta acum și de ce încă este foarte criticată de unii urmăritori de pe rețelele de socializare?

Gabriela Cristea a reușit să dea jos 20 de kilograme

Gabriela Cristea a trecut la rochii mulate! Aceasta s-a apucat de dietă după ce a terminat să o alăpteze pe mezina familiei, iar acum se poate bucura de schimbări vizibile asupra siluetei. Vedeta, la vârsta de 45 de ani, s-a redescoperit. Dacă unii fani au complimentat-o și au susținut-o să continue drumul spre vechea talie de viespe, alții au continuat să o critice. Au existat persoane care i-au mărturisit că brațele arată încă că s-a luptat cu ceva kilograme în plus. Rețeta-minune care a făcut-o să scape de surplusul de după nașteri a fost dezvăluită chiar de ea.

„Mănânc la ore fixe, mănânc cinci mese pe zi şi mi-am făcut eu, practic, o dietă de aproximativ 1.000 de calorii. Am analizele făcute, dar ideea este că nutriţionistul mi-ar da cam acelaşi lucru să mănânc. Am mai fost la nutriţionist, adică nu aş fi la prima abatere”. Amintim că prezentatoarea emisiunii Like a Star s-a căsătorit religios pe data de 24 august a lui 2019 și are două fetițe: Iris, care va împlini în curând 1 an, și Victoria, care are 2 ani și jumătate.

„Am grijă să beau multă apă, beau şi nişte ceaiuri de slăbit”