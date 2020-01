Gabriela Cristea, mărturisiri neașteptate despre părinții ei. Vedeta Antena Stars și-a iertat tatăl

Gabriela Cristea și tatăl ei ar fi avut parte de o împăcare mult dorită de către toată lumea. Mai ales că situația nu a fost una cu mult mai bună, odată cu trecerea anilor. Vedeta de televiziune a făcut câteva mărturisiri neașteptate, oferind detalii neștiute până în prezent despre relația cu familia ei. Este cunoscut că mama acesteia a decedat în urmă cu un deceniu, dar și că prezentatoarea nu a participat la funeralii.

De curând, vedeta Antena Stars a purtat o dicuție foarte deschisă cu Adriana Bahmuțeanu, în fața camerelor de filmat. În cel mai nou interviu, prezentatoarea a oferit detalii neștiute despre Eugen Cristea, tatăl ei. Relația cu familia vedetei s-a răcit pentru aceasta foarte mult și bărbatul nu și-ar fi cunoscut nici până acum nepoatele.

Vedeta de la Antena Stars a povestit și de ce nu a mers la înmormântare mamei sale, Didina, iar momentul foarte trist pentru aceasta a avut loc în anul 2010. Mama prezentatoarei a decedat fiind răpusă de o pancreatită descoperită și tratată mult prea târziu. Gabriela Cristea a mai mărturisit și de ce a simțit că poartă mereu un război cu părinții ei, încă de când și-a făcut debutul în televiziune.

„În copilărie totul a fost ok. Am ales să fac balet și am fost înțeleasă. Ulterior, lucrurile nu au mai stat la fel. Eu nu prea am fost genul de persoană pe care să o poți controla și tocmai de aceea relațiile nu sunt tocmai cordiale. Nu poți să îi ceri unui om să facă un lucru pe care nu și-l dorește. Pur și simplu, eu am ieșit din mentalitatea «Îmi fac un copil ca să am o cană de apă la bătrânețe». Nu, faci un copil ca să dai o nouă viață. Dacă o să vrea fiică-mea să îmi dea o cană de apă la bătrânețe, dacă nu… eu nu o să mă supăr absolut deloc. Mi s-a impus să fac lucrurile altfel decât le vedeam eu. Părinții mei nu erau mândri de mine când am început să lucrez în televiziune. Era mentalitatea aia că fetele care apar la TV sunt ușoare. Probabil că și-ar fi dorit să fiu balerină, nu înțelegeau de ce trebuia să schimb, să fac altceva”, a povestit Grabriela Cristea, potrivit wowbiz.ro.