Câte kilograme a luat Roxana Vancea în perioada sarcinii. Toate femeile se vor mira și o vor invidia

Iată câte kilograme a luat Roxana Vancea în perioada sarcinii. Multe femei vor crede că nu este adevărat. Dar vedeta este însărcinată în 27 de săptămâni, iar greutatea nu i-a pus probleme până acum.

Câte kilograme a luat Roxana Vancea în perioada sarcinii

Roxana Vancea este foarte fericită că în scurt timp își va ține bebelușul în brațe. Bruneta are 27 de săptămâni de sarcină și așteaptă cu nerăbdare momentul venirii pe lume a copilului ei. În ce privește kilogramele în plus, vedeta nu are de ce să își facă probleme, din câte se pare.

De altfel, recent, Roxana Vancea s-a afișat cu burtica de graviduță, iar fanii au rămas extrem de surprinși. Dar nu este un secret că vedeta are mulți ani de sport în spate și mereu a avut grijă de silueta ei. Iar asta o ajută și în prezent, însărcinată fiind în 27 de săptămâni. Ea nu se poate plânge deloc de kilograme în plus și chiar dacă în prezent nu mai face sport, ea luat în greutate doar… un kilogram!

Roxana Vancea, pauză de la sport

Roxana Vancea a postat câteva imagini cu sarcina și s-a urcat pe cântar în fața internauților. Proba cântarului este cât se poate de clară: aceasta are 50 de kilograme și, prin urmare, o siluetă de invidiat.

„N-am reușit să pun decât un kilogram. Mă simt foarte bine. (…) Medicul mi-a interzis să fac sport o perioadă. Când m-am dus la control mi-a zis: ‘Trebuie să faci o pauză de vreo 3 săptămâni. Mi-a explicat că o să nasc mai devreme, că e colul scurt … cică majoritatea femeilor pățesc asta. M-am și antrenat ca nebuna în perioada asta, că n-aveam de unde să știu.”, spunea Roxana Vancea, în cadrul unei emisiuni tv.

Dacă la capitolul kilograme în plus, Roxana Vancea stă foarte bine, ea nu își face griji nici din alte privințe. Ea este obișnuită cu rolul de mămică, ocupându-se de creșterea băiețelului partenerului ei.