Culiță Sterp a trecut printr-o provocare de zile mari la Survivor România 2021. Artistul a stat câteva luni bune în Republica Dominicană, așa că a fost nevoit să îndure condiții grele. El a slăbit foarte mult și are un trup sculptat după experiență.

Se cunoaște că Survivor România este o emisiune cu reguli foarte greu de acceptat de multe vedete, dar fanii încă sunt reticenți cu privire la ce se întâmplă în show-ul de televiziune. Multe persoane acuză că totul ar fi, de fapt, regizat.

Concurenții din Republica Domincană sunt nevoiți să își procure singuri hrana, dar mai pot câștiga câte un produs sau ingrediente în urma probelor.

Timp de 5 luni de zile, Culiță Sterp a fost obligat să se mulțumească cu anumite alimente procurate din natură, așa că a suferit foarte mult.

Din când în când, el se mai bucura de un produs câștigat de echipa sa, dar, în general, acesta se hrănea cu pești și nuci de cocos, alimente ce nu îi ofereau energia de care avea nevoie pentru a duce la capăt probele.

Culiță Sterp s-a enervat teribil când a auzit că telespectatorii speculează că show-ul ar fi regizat, așa că nu s-a mai putut abține.

Cântărețul a postat în mediul online o fotografie în care apare la începutul competiției, dar și alta în care se vede prin ce schimbare uluitoare a trecut de-a lungul probelor.

Mesajul său a fost usturător la adresa persoanelor ce nu cred în probele foarte dure.

Culiță Sterp a fost lipsit, timp de 5 luni, de confortul din România. Starul a trebuit să se obișnuiască fără patul său moale, a trăit fără mâncare și a fost nevoit să înfrunte orice provocare de pe traseu, chiar dacă nu avea mereu foarte multă energie.

Cu acestea fiind spuse, artistul a trecut printr-o schimbare uimitoare și a reușit să slăbească foarte mult. Când s-a întors în România din Republica Dominicană, Culiță Sterp a mers la emisiunea moderată de Teo Trandafir și a dezvăluit câte kilograme a dat jos.

„Am slăbit 17 kilograme. Doar ieri m-am cântărit prima dată. Am avut 105 când am plecat și am 88 de kilograme.”, spunea Culiță Sterp la Teo Show.