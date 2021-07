Câte iubite a avut Jador în același timp. Ce schemă avea ca să nu le încurce între ele

Este unul dintre cei mai curtați și apreciați burlaci din showbizul românesc. Jador a recunoscut că a fost mare crai pe vremea când era un adolescent. Câte iubite avea în același timp fostul Faimos de la Survivor România, cum le păcălea și care era strategia folosită pentru a nu le încurca între ele.

Jador nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este unul dintre cei mai apreciați, populari și îndrăgiți artiști din România, iar după participarea sa la Survivor România, manelistul a câștigat și mai multă notorietatea, cucerind inimile a milioane de români prin naturalețea și simțul său dezvoltat al umorului.

Nu e un secret pentru nimeni faptul că Jador este un mare iubitor al reprezentatelor sexului frumos, lucru pe care nu s-a ferit niciodată să-l recunoască. Recent, manelistul a făcut dezvăluiri incredibile din perioada adolescenței sale.

Fostul Faimos a mărturisit că a fost un mare crai în perioada liceului, când reușea să cucerească 6-7 domnișoare deodată. Ca să nu le încurce, cântărețul venise cu o idee senzațională: pe toate le alinta în același fel, ca să nu le încurce.

Totul s-a schimbat atunci când a cunoscut-o pe Georgiana Elisei, femeia care i-a furat inima. Cei doi s-au cunoscut în București, când manelistul a venit să se înscrie la facultate.

Îmi aduc aminte că o dată am mers 7 kilometri pe jos să mă întâlnesc cu ea. După ce m-am întâlnit cu ea am mers 7 kilometri la întors. Și ea avea iubit, dar eu tot o iubeam. Eram mic, eram prost. Femeia aia este și va fi dragostea vieții mele. Nu suntem împreună. Este cea mai importantă femeie pentru mine.

Nu e vreo frumusețe, este o fată drăguță, pe placul meu, dar nu are nici silicoane, nici botox, dar așa o iubesc eu, așa cum e ea. Nu știu de ce, ne știm de când eram micuți. Am și lucrat împreună, am fost și colegi de facultate. Este o poveste lungă, și frumoasă, doi adolescenți care s-au iubit”, a declarat Jador, acum ceva timp.