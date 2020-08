Câte femei există în viața lui George Burcea. Actorul a spus tot adevărul

După despărţirea de Andreea Bălan, George Burcea a evitat să vorbească despre viaţa personală. De curând, însă, actorul a dezvăluit lucruri inedite despre ce se întâmplă dincolo de scenă.

Despărţirea dintre George Burcea şi Andreea Bălan a fost un şoc pentru toată lumea, cei doi fiind consideraţi unul dintre cele mai sudate şi frumoase cupluri din showbizul românesc. Dacă în timpul mariajului, actorul nu s-a sfiit să arate tuturor detalii din viaţa personală, după separare lucrurile s-au schimbat total. Acesta a evitat chiar să posteze pe conturile de socializare fotografii în afară de cele legate de muncă sau fetiţele sale, Ella şi Clara.

De curând, Burcea a fost întrebat, în cadrul unul interviu, dacă există vreo femeie în viaţa lui, dat fiind că Andreea iubeşte deja un alt bărbat.

”Da, există mai multe femei în viața mea cărora le datorez iubire, respect și protecţie pentru tot restul vieții. O iubesc pe mama că m-a născut și a avut grijă de mine. Pe bunica pentru că m-a crescut și m-a învățat să fac enorm de multe lucruri care-mi prind bine acum și, bineînțeles, pe fosta soție căreia îi mulțumesc pentru cele două fetițe sănătoase și minunate pe care mi le-a oferit. Am două fetițe care vor deveni femei. Iar rolul meu este acela de a încerca să le conduc pe un drum plin de dragoste și fericire. După cum vedeți, am multe femei în viața mea și sunt mândru de acest lucru”, a spus actorul, conform Unica.

Aşa cum era de aşteptat, fostul soţ al Andreei Bălan a fost întrebat cum se simte după despărţire. Acesta a răspuns sincer că a preferat să se concentreze pe binele fetelor sale şi pe teatru, lăsând presa de scandal să scrie vrute şi nevrute.

”În România ești un subiect fierbinte doar atunci când te însori, faci copii, divorțezi sau mori. Din păcate, lucrurile care aparțin de domeniul în care activezi, contează puțn spre deloc. Mie nu-mi place presa de scandal. Iar în toată această perioadă nu am oferit nici măcar un singur interviu pentru că știam că ei vor diseca fiecare cuvânt spus de mine. Am preferat să văd de grija fetițelor cât de mult posibil, de teatru, film și scris, iar aceste lucruri mi-au dat o stare emoțională foarte bună. Pot spune că traversez una dintre cele mai bune perioade ale vieții mele. Fac exact ceea ce-mi place, am copiii sănătoşi, persoanele dragi aproape, iar acum sunt la Fermă. Asta înseamnă fericire pură. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru tot”, a mai spus el.