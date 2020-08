Reacția Andreei Bălan, după ce s-a spus că a cerut eliminarea lui George Burcea de la Ferma. De ce l-a sunat pe producător

De câteva zile presa vuiește cu informațiile și comunicatele pe tema participării fostului soț al Andreei Bălan într-un nou proiect tv ce va fi difuzat de PRO TV în curând. Zvonistica a funcționat perfect și de data asta, numai că, cel puțin conform declarațiilor blondinei, lucrurile au fost dizolate puțin spre neadevăr.

Conform unui comunicat oficial primit la redacție din partea celor de la PRO TV, fostul soț al Andreei Bălan, George Burcea va fi prezent în cea mai nouă producție, ”Ferma”, și surse spun că va fi unul din cei mai bine plătiți concurenți ai show-ului.

După apariția acestei informații, pe sistemul zvonul de la colțul străzii, au apărut anumite afirmații contradictorii despre reacția Andreei și despre presupusul telefon ala acesteia prin care le-ar fi cerut producătorilor emisiunii să renunțe la serviciile lui George Burcea. Se pare că afirmațiile sunt departe de adevăr, iar blonda a decis să i-a atitudine pe facebook, publicând un material în care descrie ce s-ar fi întâmplat in realitate.

În dreptul la replică postat de vedetă pe facebook, aceasta descrie cu lux de amănunte ce s-a întâmplat de fapt, recunoscând că a sunat într-adevăr producătorul show-ului, dar pentru cu totul alte motive decât cele invocate în presă.

”Dragii mei,

Avand in vedere aparitia unor articole tendentioase in presa care imi tulbura viata de familie, articole menite sa amplifice divortul meu si sa ma discrediteze in opinia publica, ma simt nevoita sa vin cu urmatoarele precizari:

Nu de puţine ori în cariera mea de peste 20 de ani, am fost atacată pe nedrept şi a trebuit să mă apăr. Armura mea a fost intodeauna adevărul şi voi continua să vă spun direct şi sincer prin ce trec păstrând discreţia necesară protecţiei fetelor mele. Acum 6 zile am primit cadou de la o agenţie de voiaj o vacanţă de 7 zile (22 august – 29 august) în Grecia pentru mine, Ella, Clara şi mama mea. Pentru a părăsi ţara împreună cu fetele mele, aşa cum este legal, aveam nevoie de o împuternicire notarială din partea tatălui lor. L-am contactat telefonic pe tatăl copiilor, însă la telefon mi-a răspuns un prieten, care mi-a spus că se afla la filmarea unei emisiuni şi că este imposibil de contactat până la jumătatea lunii septembrie. Am luat legătura telefonică cu producătorii emisiunii respective, pentru a-i întrebă dacă există posibilitatea ca un notar pubilc să ajungă la locul filmării pentru semnarea actelor. Mi s-a comunicat, tot telefonic, că această posibilitate nu există întrucât concurenţii se afla în izolare strictă şi nu au acces la nicio cale de comunicare.



În nicio clipă nu am sugerat sau dat de înţeles că-mi doresc înlăturarea lui din emisiunea respectivă sau orice alt proiect. Din contră, mă bucur pentru realizările lui, având în vedere că şi el are responsabilități egale faţă de copiii noştri. Am înţeles situaţia şi din experienţă ştiu cum funcţionează aceste emisiuni. Astfel am refuzat vacanţă primită în Grecia şi am optat pentru un sejur pe litoral în România săptămâna viitoare cu copiii mei. Având în vedere că mi-am trăit mereu viaţa după principii solide şi morale, sunt sigură că şi de această dată, adevărul va ieşi la iveală.”, a scris Andreea Bălan ăe facebook.