Câte dulciuri mănâncă Amalia Năstase, după ce a slăbit. Nu face sport, dar merge mult pe jos

Amalia Năstase și-a schimbat viața de curând. Aceasta a pus câteva kilograme bune după a treia sarcină, dar cu toate astea nu a simțit chiar atunci momentul pentru a slăbi. Cum reușește să se mențină acum, de când a revenit la silueta care a consacrat-o?

Amalia a reușit să dea 30 de kilograme jos, după ce a acumulat ceva surplus după a treia sarcină. Vedeta a recunoscut că atunci nu se simțea rău în pielea sa și că se accepta și se iubea chiar și fără silueta de viespe pe care a deținut-o dintotdeauna. Mai târziu, Amalia a început să resimtă oboseala și chinul de a purta cu ea atâtea kilograme, așa că a decis să-și schimbe viața și să slăbească. Din păcate, nu poate face spor pentru că are probleme cu picioarele, dar a reușit să găsească o soluție și pentru acest lucru. Amalia a spus tot în emisiunea Vorbește Lumea.

„Dimineaţa mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovăz. Ca gustare, am un măr, ceea ce este viaţă, pentru că eu, o lună de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine, carne şi peşte. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie. La prânz, am 80 de grame de carne cu 200 de grame de salată. Ţi le măsori o dată şi după aceea îţi dai seama care este cantitatea”

Amalia Năstase