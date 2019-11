Câte case are Viorica Dăncilă. Se apropie de numărul locuințelor lui Iohannis. Cu ce bani și le-a luat

Viorica Dăncilă susținut, joi, o conferință de presă în cadrul căreia a lansat atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis și a Guvernului Orban. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale a vorbit și despre cele patru case pe care le deține, în contextul în care se leagă frecvent de cele cinci case pe care le are șeful statului.

Viorica Dăncilă face precizări despre cele patru case pe care le deține

Una dintre temele pe care le abordează Viorica Dăncilă atunci când lansează atacuri la adresa președintelui României este legată de cele cinci case pe care acesta le deține și despre care fostul premier spune că ar fi, de fapt, șase la număr. Șeful statului a explicat cum a reușit să obțină aceste imobile.

„Doamna Dăncilă este prost informată. Nu știu cine o informează pe doamna Dăncilă, eu nu am nicio problemă nici în civil, nici în penal. Nu sunt 6, sunt 5 case, între timp, pentru că una a fost eliminată. Aceasta chestiune a apărut când am venit eu în politică. În anul 2000 mi-a fost creată de PSD ca să fie folosită de aceștia în campania electorală. Vă dați seama câtă investivitate din partea PSD, dacă din anul 2000, în fiecare campanie cu asta au ieșit. Cred că lumea s-a lămurit între timp.

Le-am cumpărat într-un mod absolut legal și cinstit, iar ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile și am auzit, parcă doamna Dăncilă a zis că aș fi și eu un fel de penal. Nu am avut vreodată un dosar penal nici pentru asta, nici pentru altceva. A, că cineva a scris o plângere către Parchet, ei trebuie să o pună într-o mapă și să scrie ceva. Nu am absolut nimic de ascuns”, a declarat Klaus Iohannis.

După precizările făcute de șeful statului, jurnaliștii au vrut să afle și cum a reușit Viorica Dăncilă să devină în timp posesoarea a patru locuințe.

„Totul se poate justifica din declarația de avere. Am fost 9 ani europarlamentar, soțul meu din 1999 este director în cadrul unei companii mari, iar în acel an am început construcția unei case, care nici acum nu este finalizată. Una din locuințe este din partea mamei mele, care a decedat. O altă locuință este tot de la părinții mei. Mai este o casă a socrilor mei, o casă de țară, una modestă”, a declarat Viorica Dăncilă.