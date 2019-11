Cum răspunde Dăncilă, după ce i s-a transmis să se pregătească de dezbatere cu procurorii: „E o situație fără precendent!”. Mesaj dur către Iohannis

Viorica Dăncilă a oferit prima reacție, după ce Rareș Bogdan a afirmat că Direcția Națională Anticorupție ar trebui să o ancheteze pentru că ar fi devalizat visteria României. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să iasă public și să spună de unde are Rareș Bogdan informații despre acțiunile procurorilor.

Viorica Dăncilă, reacție după ce i s-a transmis să se pregătească de dezbatere cu procurorii

„Eu nu am o problemă în a discuta cu procurorii, nu am absolut nimic de ascuns. Îi cer domnului Iohannis să iasă public și să spună de ce Rareș Bogdan, purtătorul de mesaje al lui, are informații legate de ce vor să facă procurorii. Toate aceste lucruri trebuie să ne înngrijoreze, toate aceste lucruri arată că avem un președinte dictator. Sunt lucruri de o gravitate deosebită, sunt lucruri care trebuie să ne îngrijoreze”, a declarat Viorica Dăncilă în cadrul unei conferințe de presă.

Fostul premier al României a vorbit, din nou, despre realizările guvernării PSD și a susținut că actualul Guvern are o politică de austeritate.

„Vor să își ascundă neputința, faptul că nu au soluții, că nu au venit cu un program de guvernare, ca au o politică de austeritate. Românii s-au săturat să li se vorbească despre greaua moștenire. Vor oameni care să găsească soluții. Noi am găsit soluții să creștem pensiile. Cred că aceasta ar trebui să fie abordarea unei guvenrări, nu să dea vina pe cei care au guvernat. Cred că este o abordare pe care niciun român de bună credință nu o vrea.

În 2018, am redus datoria externă a României, ne-am încadrat în ținta de deficit bugetar, am crescut pensii și salarii și ne-am încadrat în toate țintele europene. De ce acum sun două bugete? Este clar pentru noi că vin cu o politică de auteritate și vor să o justifice într-un fel”, a mai spus Dăncilă.