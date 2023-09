Câte calorii are un ou prăjit. Vei fi surprins, sigur nu te așteptai

Ouăle sunt alimente de bază în orice familie, pentru că sunt o sursă bogată de proteine, cupru, fier şi seleniu, dar și pentru că au un gust delicios. Există o mulțime de moduri de a le găti, dar cele mai gustoase sunt ouăle prăjite. De aceea, sunt persoane curioase să afle câte calorii are un ou prăjit, mai ales dacă țin cure de slăbire!

Ouăle sunt considerate ca fiind unele dintre cele mai hrănitoare alimente. De regulă, românii preferă să le mănânce prăjite, în tigaie, deși specialiștii recomandă să le consumăm poșate sau fierte. Din punct de vedere nutriţional, ouăle de găină de țară sunt o sursă mare de proteine, vitamina A și vitamina E. De asemenea, oul asigură 22% din doza zilnică de seleniu, mineral care acţionează în corp ca un antioxidant.

Cu toate acestea, există o serie de controverse legate de modul în care trebuie să consumăm ouăle. Ouăle prăjite sunt potrivite pentru un mic dejun, un brunch sau chiar un sandwich, dar puțini știu câte calorii are un ou prăjit! Drept urmare, dacă sunteți interesați să aflați valorile nutriționale ale unui ou prăjit, inclusiv aportul caloric, acest articol îți va oferi toate informațiile de care aveți nevoie.

Un ou fiert are mai puține calorii decât unul prăjit, dar, pe lângă asta, este și mult mai benefic pentru organism. Oul prăjit este gustos și ușor de făcut, fiind ideal pentru micul dejun. Din nefericire, atunci când prăjiți un ou, acesta se va îmbiba de foarte mult ulei, de aici și numărul ridicat de calorii. Recomandat este să scurgeți uleiul de pe ou imediat după ce l-ați gătit!

De exemplu, un ou ochi preparat în ulei de gătit conține aproximativ 90-100 de calorii. Pe de altă parte, numărul exact de calorii poate varia în funcție de mărimea oului și de cantitatea de ulei sau unt folosită în timpul gătitului.

Așadar, pentru a calcul cu exactitate cantitatea de calorii al unui ou gătit în tigaie, trebuie să luați în considerare procesul de prăjire. Un ou crud are aproximativ 70 kcal. Prin urmare, un ou prăjit în ulei de floarea soarelui își dublează caloriile și poate ajunge la aproximativ 140 de kcal. În schimb, un ou fiert are aproximativ 100 kcal.

Vezi și: La ce pericol ne supunem când păstrăm ouăle în frigider. Greșeala pe care o fac mulți români

Un ou prăjit conține foarte mult colesterol: peste 200 mg. Doctorii recomandă ca limită zilnică de colesterol cantitatea de 300 mg. Drept urmare, dacă ați mâncat două ouă prăjite, ați depășit cantitatea maximă recomandată pe zi. Atunci când consumați ouă este bine să o faceți cu măsură, pentru a nu da peste cap colesterolul.

Ouăle proaspete trebuie păstrare în mod obligatoriu la rece, în cutii de carton, susțin specialiștii. În plus, temperatura optimă pentru a împiedica alterarea ouălor este cuprinsă între 1 şi 5 grade Celsius. Ouăle se pun la păstrare cu partea mai ascuţită în jos, iar în acest fel pot rezista până la 3 săptămâni.

„Oul este cu siguranță alimentul vedetă al unui mic dejun sănătos. Unde mai pui că oul este o esență de nutrienți- are proteine etalon, de cea mai înaltă calitate, minerale și vitamine, grăsimi esențiale- totul cu numai 80 de calorii. Dacă ar avea și un strop de fibre, am putea considera oul un aliment complet! Întrebarea care rămâne este: cum să preparăm corect un ou? Fiert sau prăjit? Ochi sau omletă? Răspunsul are variante multiple, în funcție de obiectivele pe care le aveți”, a explicat medicul nutriționist Mihaela Bilic.