Cătălina Grama – Jojo, operată de urgență. Ce diagnostic i-au pus medicii

Cătălina Grama a ajuns de urgență pe masa de operație! Ce diagnostic i-a fost pus cunoscutei artiste și cum se simte acum? Când a descoperit problemele de sănătate de care a suferit?

Cunoscuta Jojo a trecut prin câteva clipe extrem de grele. Aceasta a ajuns la spital cu dureri mari, iar medicii au decis să o opereze de urgență. Pericolul a trecut, iar frumoasa actriță se află în perioada de recuperare. Soția lui Paul Ipate a fost operată din cauza unei hernii ombilicale care i-a dat mari bătăi în ultima vreme. Jojo a fost nevoită chiar să renunțe la una din marile sale pasiuni, sportul. Cei care o cunosc sau o urmăresc pe aceasta pe rețelele de socializare știu deja că mișcarea se află de mult timp în rutina zilnică a vedetei. Cătălina nu doar că a reușit să-și revină după cele două sarcini pe care le-a avut, ci reușește să aibă și un corp sănătos cu ajutorul sportului. Din fericire, intervenția s-a terminat cu bine, iar blondina se poate întoarce la sala de fitness.

„M-am apucat destul de serios de sală. Sau măcar îmi imaginez asta. Înainte să mă antrenez cu Eliza mergeam la sală şi făceam tot felul de exerciţii uşoare. Acum s-a schimbat povestea. Eliza spune că o să fiu iar fit. Mai mult decât atât, o să am şi un posterior antrenat! După două naşteri şi multă pauză de sport pentru că am avut hernie ombilicală şi am operat-o după, iată cum începe încet, încet, călătoria mea cu Eliza alături”

